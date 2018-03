Montesilvano, polemiche sul piano spiaggia: «anonimo, servono correttivi»

MONTESILVANO. Un piano spiaggia «anonimo» quello approdato in Consiglio comunale lo scorso venerdì, come denuncia la consigliera Manola Musa.

Il piano è stato poi ritirato dalla discussione perché la maggioranza non aveva i numeri per superare gli emendamenti: «è stata certificata l’incapacità nella gestione della concertazione con i balneatori e i pescatori», sostiene Musa.

La consigliera contesta anche «l'irrispettosa idea» del consigliere Corrado Di Battista di non convocare l'intera assise civica per il confronto con le sigle di settore e limitare la discussione alla sua presenza e di altri 4/5 consiglieri scelti per accreditarsi le eventuali decisioni di modifica: «la smania di apparire sulla stampa compiacendo alcuni rappresentati che si sono prestati ad esaltare una condivisione di intenti non supportata dai numeri che la democrazia ci impone, hanno rappresentato una sconfitta politica e amministrativa per il Sindaco Maragno», continua Musa.

«Ciò che più mi rammarica è stato prendere atto che le modifiche di emendamento proposte dalla squadra del sindaco siano meramente tecniche e che la maggioranza dei firmatari non abbia assolutamente contezza delle Norme Tecniche di attuazione e delle tavole presentate. Una squadra, fortunatamente risicata, di eletti che vota su indicazione senza avere un'idea precisa e lungimirante per la propria città, una politica d'altri tempi che la mia Montesilvano non merita».

Il gruppo #montesilvano2019 ha valutato attentamente le sfumature del piano e ha voluto proporre delle novità. Come la possibilità di inserire le piscine, viste come servizio aggiuntivo e di attrazione turistica anche per scongiurare un calo di affluenza qualora dovessero presentarsi problemi o allarmi per la balneazione. E poi la possibilità di trasferire la somministrazione di alimenti e bevande (con l'eventuale installazione di chioschi) verso la strada, quindi l'isola pedonale, purché gli stabilimenti garantiscano il servizio sino alle ore 24:00. Proposte anche l'esenzione dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico qualora i concessionari organizzino almeno dieci serate musicali, artistiche e/o culinarie, che interessino l'isola pedonale e diventino attrattiva per la passeggiata; individuazione di aree sulla spiaggia libera che si estendano per una profondità massima di 15mt dal marciapiede verso l'arenile ove l'amministrazione si adoperi a posizionare attrezzature fisse e/o stagionali volte al diretto utilizzo del mare.

Le proposte saranno presentate in sede di approvazione «per essere di esempio per chi, distratto dalla instabilità delle poltrone, non si preoccupa di proporre e mettersi a disposizione della comunità».