Roseto, 1,3 mln in più per la tassa dei rifiuti

ROSETO. I capigruppo Enio Pavone di “Avanti X Roseto”, Nicola Di Marco di “Liberalsocialisti-Insieme per Roseto” e Alessandro Recchiuti di “Futuro In contestano il bilancio di previsione 2017 e avvertono: «bisognava preparare i cittadini ad una salassata senza precedenti in questa città».

I consiglieri di opposizione ricordano come l’amministrazione Pavone negli anni scorsi abbia introdotto la raccolta porta a Roseto degli Abruzzi e portato la differenziata dal 6% al 70% con minimi e fisiologici aumenti della TARI dovuti appunto alla fase di avvio della nuova raccolta.

La nuova amministrazione monocolore Pd ha invece deciso di aumentare di circa 1 milione e 300 mila euro la tassa sui rifiuti ai cittadini e alle imprese, addebitandone la responsabilità ai predecessori che però non accettano questa ricostruzione.

«Probabilmente», sottolineano Pavone, Di Marco e Recchiuti, «stanno preparando, come loro costume, una serie di assunzioni a chiamata diretta di nuovo personale, cosa che invece la nostra Amministrazione ha evitato di fare andando così a ridurre di circa 1 milione di euro le spese per il personale. Ma non contenti della “salassata” a famiglie e imprese sull’immondizia hanno aumentato anche il costo dei buoni pasto e quello per la partecipazione alle colonie termali per gli anziani con la scusa di parametrarlo all’ISEE, ovvero alla capacità reddituale di ogni famiglia».

«Ci accusano di non aver costituito dei fondi rischi, ma io non ho mai sentito l’allora opposizione, che è oggi maggioranza di governo, sollevare una sola obiezione su questo tema. Delle due l’una: o dormivano prima o raccontano cose non vere adesso», dichiara l’ex primo cittadino rosetano, Enio Pavone.

«In questi nove mesi di scellerata Amministrazione Di Girolamo-Ginoble abbiamo assistito solo ad una serie di piagnistei e di lamentele che francamente sono diventati stucchevoli e che dimostrano l’incapacità assoluta di questi amministratori nell’affrontare i problemi della nostra Città. I tempi delle vacche grasse sono finiti da anni, adesso bisogna attivarsi con impegno e dedizione per cercare di gestire i nostri comuni. L’amministrazione Di Girolamo sembra invece “scesa da Marte”, facendo finta di non conoscere e di non sapere che dal 2008 ad oggi il mondo è cambiato, l’Italia è cambiata e le amministrazioni locali sono cambiate in peggio, purtroppo», concludono i capigruppo Enio Pavone di “Avanti X Roseto”, Nicola Di Marco di “Liberalsocialisti-Insieme per Roseto” e Alessandro Recchiuti di “Futuro In”.

«Attendiamo l’esito dei tanti pignoramenti che il sindaco Di Girolamo ha orgogliosamente annunciato per verificarne l’esito, conoscendo però le gravi difficoltà economiche che affrontano le famiglie e le piccole imprese in questo particolare momento storico».