Il governo Pd neutralizza il piano sanitario Pd: ma solo nel paese dell’Onorevole

PESCARA. Approvato alla Camera il Decreto Emergenze che contiene interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017, e tra le tante norme intruse prevede, fra le altre cose, anche la sospensione per tre anni del Decreto ministeriale 70 firmato dal ministro Lorenzin per i territori ricompresi nel cratere sismico 2009 e 2016.

Dunque a conti fatti vale per Popoli ma non per Tagliacozzo, Sulmona o Giulianova per fare solo tre esempi.

All’indomani della approvazione alla Camera il primo commento che è arrivato sul punto è del popolese più illustre.

«Questa norma rappresenta un fatto di portata straordinaria e che consente ad alcune realtà come Popoli (Pescara) di vedere salvaguardato il locale presidio ospedaliero senza alcuna riduzione di reparti e servizi», ha detto questa mattina l'On Antonio Castricone, che aveva presentato l'emendamento in Parlamento e che ha sottolineato come «questa decisione sia frutto di un lavoro di squadra».

«Ho scritto questo emendamento che di fatto consente all'ospedale di Popoli e alla vasta comunità dell'alta Val Pescara, per tre anni ma anche oltre auspico, di poter avere una riorganizzazione sanitaria meno dannosa e meno onerosa e che preveda il mantenimento dell'ospedale di Popoli con gli attuali reparti e gli stessi servizi. Mi sembra un risultato straordinario. Non era affatto scontato che il mio emendamento venisse approvato e per questo voglio ringraziare i presidenti delle Commissioni Bilancio Boccia e Ambiente Realacci, i colleghi parlamentari Chiavaroli e Tancredi, per aver sostenuto il mio lavoro e aver favorito l'incontro con il Ministro alla Salute Beatrice Lorenzin che ha subito capito e colto il senso della mia proposta, così come - ha proseguito l'On Antonio Castricone - devo ringraziare la Sottosegretaria Paola De Micheli, la relatrice del provvedimento Chiara Braga e la collega parlamentare Maria Amato».

«L'emendamento - ha concluso Castricone - approvato all'unanimità in Commissione Ambiente - ha visto anche la firma dei colleghi Andrea Colletti (M5S) e Gianni Melilla (Mdp)».



Soddisfatto il sindaco di Popoli (Pescara) Concezio Galli che meno di un mese fa aveva manifestato con altri sindaci del comprensorio della Val Pescara e tanti cittadini il rischio di un declassamento dell'ospedale oggi esulta: «Devo ringraziare l'On Castricone per tutto quello che è stato fatto a Roma, e per un lavoro fondamentale, serio e concreto portato avanti in queste settimane. Io ritengo però che questo debba essere un punto di partenza e non di arrivo e che questi 36 mesi possano servire per andare oltre questi tre anni perché riteniamo che questo ospedale debba e possa continuare ad essere e rappresentare un presidio fondamentale per le popolazioni delle aree interne che interessano paesi delle province di Pescara e L'Aquila».





Se non ci sfugge nulla allora la situazione in sintesi dovrebbe essere più o meno questa: dopo anni di sanità dissoluta, spendacciona e a tratti corrotta si è reso necessario un piano di riordino lacrime e sangue per risparmiare e ripianare i debiti. Questo piano comprendeva una serie di “razionalizzazioni” con la chiusura di ospedali, reparti, accorpamenti ecc. Il piano tra le altre cose è firmato da Silvio Paolucci collega di partito di Castricone (Pd) e prevede anche il ridimensionamento dell’ospedale di Popoli (oltre a molti altri nosocomi minori).

L’emendamento di Castricone -originario proprio di Popoli- oltre che sconfessare e neutralizzare il piano Paolucci, crea anche una disparità di trattamento difficile da spiegare ai cittadini degli altri centri dove gli ospedali sono stati ridimensionati, se non con il «gioco di squadra» che qui ha funzionato alla grande.

Proteste dunque terminate e Ospedale di Popoli salvato.