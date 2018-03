Anche la Provincia di Pescara firma l’esposto “cautelativo”

PESCARA. La Provincia di Pescara ha presentato ieri l’esposto cautelativo alla Procura della Repubblica, alla Prefettura e alla Sezione regionale della Corte dei Conti per denunciare la situazione dei tagli insostenibili che lo Stato ha imposto alle Province nel corso degli ultimi tre anni.

«Abbiamo accolto l’appello del Presidente UPI Achille Variati e siamo convinti della necessità di valutare eventuali condotte illecite omissive e/o commissive – ha dichiarato Di Marco - determinate dal fatto che il Governo non ha ancora predisposto un decreto ad hoc per gli enti locali, come richiesto a gran voce dall’Assemblea nazionale UPI del 16 febbraio al cospetto dei parlamentari e da noi rilanciato ai nostri Deputati e Senatori in un incontro in Provincia. Decreto che ci si attendeva per fine febbraio. Abbiamo bisogno con urgenza di un provvedimento che preveda le risorse necessarie ad erogare i servizi essenziali e alcune misure contabili per chiudere i bilanci di previsione entro la data di scadenza del 31 marzo prossimo, altrimenti dichiariamo il dissesto»

Nel testo dell’esposto si evidenzia la situazione particolare della Provincia di Pescara che per il 2017 prevede entrate stimate di 27 milioni e 223 mila euro, di cui oltre 16milioni e 700mila dovranno essere riversate allo Stato. Le spese per le funzioni fondamentali ammontano a circa 25 milioni e 850.000 euro, per cui si rileva in partenza uno squilibrio di oltre 15 milioni di euro.

«Appare evidente – prosegue il Presidente - come sia impossibile con questi prelievi da parte dello Stato (52,25% delle entrate proprie) assicurare una corretta manutenzione ordinaria dei circa 1.700 km di strade e di 172.968 mq dei 63 edifici che compongono i 18 istituti scolastici di competenza presenti sul territorio provinciale. Inoltre, per quanto riguarda le funzioni fondamentali, ci sono le spese di somma urgenza di questo inizio di anno, a causa del maltempo e delle abbondanti nevicate che hanno comportato ingenti spese per lo spazzamento della neve e per i primi interventi per la manutenzione della viabilità e dell’edilizia scolastica, e per tamponare il dissesto idrogeologico conseguente, cui dovranno seguire interventi urgenti di ripristino. Fenomeni per i quali tuttavia non ci sono fondi adeguati, tanto che non si riesce neppure a quantificare lo squilibrio di bilancio che l’Ente dovrà affrontare nel 2017».

«Devo dire – conclude Di Marco - che sia i Sindaci dei 46 Comuni che i dirigenti scolastici sono al correte delle precise responsabilità del Parlamento, in questo momento perfino maggiori di quelle del Governo. E’ ormai chiaro chi e come deve intervenire subito per evitare il dissesto».







«L'esposto è sacrosanto. Ovviamente non ci sfugge che si tratta anche di un modo per mettersi al riparo dalle inchieste giudiziarie in corso rispetto alle responsabilità nell'emergenza neve che ha vissuto il nostro territorio con esiti purtroppo tragici».

Lo dice Corrado Di Sante, segretario provinciale PRC- Sinistra Europea che aggiunge: «Non dimentichiamo che il presidente dalfonsiano applaudiva Renzi e i ministri del suo governo poche settimane prima della tragedia mentre noi manifestavamo fuori denunciando che i tagli avevano un impatto devastante sul nostro territorio. Ora ci si sveglia dopo la tragedia e questo va benissimo. L'esposto contro il proprio governo è un atto d'accusa nei confronti della politica del PD che dal governo Monti in poi, con la scusa dei costi della politica, ha tagliato trasferimenti per servizi essenziali. Se un presidente con tessera del PD è costretto a rivolgersi alla magistratura per ottenere fondi per ordinaria amministrazione e manutenzione è evidente che il fallimento delle politiche neoliberiste che tra l'altro non hanno neanche ridotto il debito pubblico. È tutta un'impostazione di centrodestra e centrosinistra che è sbagliata e antipopolare: le strade provinciali sono lo specchio di come questa classe dirigente ha ridotto il paese».