Nereto, sindaco dice no al Consiglio comunale sul bilancio. Diffida del prefetto

NERETO. Il prefetto di Teramo diffida il sindaco del Comune di Nereto per convocare il Consiglio comunale negato alla richiesta dei gruppi Consigliari Direzione Futuro Nereto e de La Fonte Uniti per Nereto.

Pochi giorni prima di Natale i consiglieri comunali dei gruppi consigliari Direzione Futuro Nereto e de La Fonte Uniti per Nereto, ai quali appartengono l’ex vice sindaco Di Felice e Laurenzi, insieme ai consiglieri Fagotti, Mistichelli e Frezza hanno sottoscritto regolare richiesta per la convocazione del Consiglio Comunale.

L’ordine del giorno richiesto: analisi e iter procedimentale della delibera di giunta n.52 del 30 aprile 2016, sull’approvazione schema di bilancio di previsione 2016.

Il 5 gennaio il sindaco di Nereto non ha accolto la richiesta in quanto, a suo avviso, non ricorrevano i requisiti e presupposti.

Così il 7 gennaio i consiglieri hanno inviato una prima diffida. Due giorni dopo il primo cittadino ha confermato il diniego commettendo secondo gli esponenti della minoranza un grave errore, sia interpretativo quanto di applicazione e rispetto delle norme, cosa piu’ volte sollevata.

Il caso è stato segnalato anche al prefetto al quale è stato chiesto un intervento.

«Quanto accaduto», spiegano i consiglieri, «che le minoranze riescono ad interpretare correttamente norme e regole, e non arbitrariamente come il signor sindaco, proprio per potere discutere nel merito le tante questioni che attanagliano il nostro paese ma sempre nel giusto contesto preordinato delle regole e nel rispetto delle leggi. Ringraziamo il prefetto per il prezioso intervento necessario al ripristino delle regole e per l'attenzione istituzionale prestata sulle tante criticità esposte. Non da ultima la composizione illegittima della Giunta comunale in essere a discapito della Legge sulle quote rosa».