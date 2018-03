Vasto, Amato scrive a Paolucci: «serve sala emodinamica a Vasto»

VASTO. Da circa un anno è nata su Facebook una pagina per chiedere una sala emodinamica a Vasto.

A crearla è stato Ugo Aloè, che diversi anni fa ha avuto un infarto e prima di essere trasportato all’ospedale di Teramo ha dovuto attendere oltre un’ora perché di notte gli elicotteri non volano.

In 12 mesi sono oltre 10 mila persone che hanno aderito alla pagina ‘Noi che vogliamo Il Servizio Di Emodinamica All'Ospedale Di Vasto’, mentre in 19 mila hanno firmato una petizione. Tra queste c’è anche Maria Amato, parlamentare del Partito Democratico e medico.

Amato ha scritto una lettera all’assessore Silvio Paolucci per chiedere un intervento fattivo della Regione: «un tempo ti avrei chiamato affettuosamente per nome, non avrei avuto bisogno di una lettera aperta, ci sarebbe stato un circolo, una sezione non commissariata, un luogo fisico, insomma, dove confrontarsi anche su una idea di sanità, sulla rete ospedaliera, su argomenti che avevamo condiviso prima della mia e della tua elezione».

Amato insiste sul fattore ‘tempo’ «percepito così diversamente dal malato, dagli operatori e dalla politica». E non mancano le contestazioni: «ho una idea diversa di sanità e come me sono in tanti, tra gli operatori, ad avercela, non è una colpa. Ho una idea diversa di sanità che molti nel PD, magari non più tesserati, hanno. Un confronto sull'argomento forse potrebbe portare bene, non necessariamente e subito in termini di consenso».Così Amato racconta a Paolucci di aver sposato la causa Aloè per la sala emodinamica: «ci sono anch'io in quel gruppo virtuale, senza bandiera, senza ruolo, ci sono da persona che vive il sud fragile di una Regione in cui le quattro province e, di conseguenza, i quattro ospedali grandi, gli hub e le grandi cliniche private sono tutte sulla metà nord. Siamo lontani, troppo lontani e come gli altri abbiamo il diritto alla salute».

Amato assicura che oggi non dice «nulla di diverso da prima della mia candidatura e neppure della tua» (Paolucci, ndr). E continua: «l'annuncio del superamento dell'ennesimo step sul percorso accidentato dei nuovi ospedali è una bella notizia, ma in quel nuovo futuro ospedale ci vanno dentro professionalità, tecnologie e risposte almeno all'emergenza. È una buona notizia, ma noi vogliamo l'emodinamica a Vasto ora, presto, perchè d'infarto si muore o si vive a seconda che ci sia la tempestività delle cure. E noi, il sud, noi, la nostra montagna vogliamo vivere, vogliamo arrivare in tempo».

Amato chiarisce che nessuno chiede un nuovo Primario, o una Unità operativa in più, perché esistono modelli organizzativi possibili già in essere nelle altre Regioni.

«In fondo l'angiografo a Vasto c'è già, sulla carta, da un anno circa, gli 8/10 di emodinamica sono una tua definizione, basta ancora un piccolo sforzo e ci siamo: perchè io ci credo ancora alle promesse pubbliche fatte da persone che rispetto, anche quando non ne condivido la visione della Sanità».