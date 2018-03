Silvi, Pd approva in solitaria variante al nuovo Prg

SILVI. La Variante al prg di Silvi è arrivata in Consiglio comunale.

La seduta si è conclusa alle 22.13 con 8 voti favorevoli e 6 contrari.

La seduta si è aperta con la relazione dell’assessore all’urbanistica Giovanni Rocchio. Con l’aiuto del proiettore ha illustrato i 13anni del travagliato PRG silvarolo e come l’attuale amministrazione ha avuto la responsabilità di portarla in discussione.

La discussione tra i consiglieri è stata, come dalle attese, intensa.

Diversi gli interventi di dissenso. La maggioranza, durante la seduta, nei tanti passaggi delle discussioni ha ritenuto necessario sottolineare che l’approvazione di questo PRG consegna ai cittadini una «equità sociale di sviluppo» e deposita definitivamente «un sacrosanto diritto, indistintamente dalla propria fede politica o di altra appartenenza, cosa che in questi 13 anni è mancata».





L’assessore Giovanni Rocchio, nel suo intervento di risposta alle opposizioni sul pessimo impatto paesaggistico, ha ribadito: «l’unico impatto che i silvaroli avranno, da questo PRG, è quello di ritrovarsi sulle spalle più diritti sociali e indipendenza da qualsiasi logica di potere».

Nelle dichiarazioni di voto, il capogruppo del Partito Democratico Fioravante Costantini, h riaffermato il coraggio politico dell’Amministrazione nel portare a votazione «con responsabilità e coraggio» un atto da troppo tempo rimandato. Atto rinnegato in votazione, con 6 voti contrari, sia dai coautori della Variante che dai genitori naturali del PRG.

Il primo cittadino Francesco Comignani ha ricordato che «il nostro mandato è di tutelare tutti, senza distinzioni di casacca. Ogni giorno, da circa 2anni e mezzo, solo in Comune, ricevo ufficialmente dalle 40/50 cittadini al giorno che quotidianamente ci portano opinioni, segnalazioni, quesiti, idee, pareri e, soprattutto, confessioni personali di molte vicende passate. Il nostro voto non può che non tener conto di tutte queste persone che partecipano al bene di Silvi».





«Si torna al passato, il Pd ha voluto questo», commenta invece il gruppo consiliare Silvi 2024. «Noi non ci stiamo a questa idea vecchia e speculativa di Silvi. Noi siamo un'altra cosa. Silvi 2024 ha ribadito in consiglio, con la coerenza e la correttezza dimostrata in campagna elettorale e durante questa legislatura, la propria contrarietà a questa variante, ricordando e rispettando il mandato ricevuto dagli elettori. Per noi era importante che Silvi si dotasse di uno strumento urbanistico diverso, con al centro la salvaguardia ambientale, la rigenerazione urbana, una forte riduzione del consumo del suolo, uno sviluppo sostenibile del territorio».