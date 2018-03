Spostamento uffici a Pescara, sbotta pure D’Alessandro: «abbiamo vinto le elezioni e decidiamo noi»

ABRUZZO. Sulla chiusura dell'ufficio caccia e pesca di Chieti per trasferirlo a Pescara c’è un primato: per la prima volta d’accordo Mauro Febbo (Forza Italia) e Camillo D’Alessandro (Pd).

I due, perennemente in contrasto, hanno trovato ‘finalmente’ un punto in comune. Il primo a lanciare l’allarme è stato ieri l’esponente del centrodestra che sulla chiusura degli uffici nella città teatina ha parlato di «abuso».

Ma la novità, come detto, non piace nemmeno a D’Alessandro, consigliere delegato ai trasporti.

«Ora basta», sbotta l’esponente della maggioranza: «gli uffici territoriale dell'agricoltura sul territorio sono servizi e non costi, non si toccano. Le elezioni le abbiamo vinte noi, non i funzionari regionali. Il disegno di centralizzare a Pescara personale ed uffici è sbagliato, non funzionale e ritarderà anche l'attuazione del PSR».

Secondo D’Alessandro gravissima è stata la scelta di chiudere, ai tempi del centrodestra , l'Arssa, con ricadute pesanti sulla organizzazione e sull'armonizzazione del personale proveniente dalla Agenzia, così come viene definito oggi «sbagliato» tentare di svuotare gli uffici periferici dell'Agricoltura.





«So bene che l’assessore Pepe la pensa come me», continua D’Alessandro, «ma il vertice della burocrazia del dipartimento appare sordo e non disponibile, almeno questo appare all'esterno. Ciò vale soprattutto per la Provincia di Chieti, che per numeri di addetti, fatturato, pratiche da sbrigare non ha pari con nessuna altra provincia nel campo agricolo e necessità di articolazioni territoriali strutturate».

«Io mi sono candidato», continua D’Alessandro, «per costruire una Regione vicina non distante. Se c'è un problema di costo degli uffici si può e deve interloquire con i Comuni affinché mettano gratuitamente a disposizione spazi pubblici perché i servizi rimangano sul territorio. Non esiste in democrazia che un programma di governo e l'aspettativa dei cittadini debbano essere piegate alle pretese organizzative della burocrazia regionale Più in generale va aperta un profonda riflessione sulla attuazione del PSR, sulle risorse, sugli obbiettivi, sui tempi. So con quanta dedizione l'assessore Pepe si impegna, ma sono convinto allo stesso modo che vada aperta una discussione».