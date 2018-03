Vitalizi, la Regione non si difende e Amicone vince la causa

ABRUZZO. Perché l’avvocatura non ha difeso la Regione nel contenzioso contro Mario Amicone?

O meglio, perché lo ha fatto solo una volta e non tutte e due le volte che ce ne era necessità?

Non è una domanda di poco conto se si considera che quando la Regione si è costituita in giudizio ha vinto, quando ha lasciato cadere la cosa è stata battuta.

La storia è quella nota dell’ex presidente dell’Arta, Mario Amicone, che, come sancito qualche settimana fa dalla Corte dei Conti, non ha diritto a percepire il vitalizio da ex consigliere regionale relativamente al periodo luglio 2014 e gennaio 2016 (ovvero periodo del suo secondo mandato all’Arta), negatogli per effetto della legge approvata dell'ex consigliere di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che impedisce il cumulo del vitalizio con indennità derivanti da incarichi in enti regionali.

Precedentemente aveva vinto, invece, il contenzioso relativo a primo mandato (dal 2012) e proprio in quel caso l'avvocatura regionale non si è presentata.

Perché? Resta un mistero.





Eppure il 7 ottobre del 2013 la giunta regionale di centrodestra (presenti Carpineta, De Fanis, Febbo, Gatti, Giuliante, Masci e Chiodi tra gli assenti) affidò l’incarico agli avvocati Carlo Massacesi e Camilla Lucia D’Alonzo dell’Avvocatura regionale.

Cosa è accaduto dopo lo si scopre nella sentenza della primavera del 2014, ovvero piena campagna elettorale e ultime settimane di lavoro della giunta Chiodi che verrà poi battuto da D’Alfonso.

L’8 aprile in udienza parla l’avvocato Manuel De Monte per Amicone e la Regione non c’è.

Mentre De Monte riferisce che la legge di stabilità del 2014 prevedesse il cumulo tra trattamenti pensionistici, compresi i vitalizi, anche conseguenti a cariche pubbliche elettive e trattamenti economici, nessuno ha perorato la causa dell’ente pubblico.

Ai giudici non è rimasto altro da fare che esaminare gli atti ed i documenti, tra i quali pure un fascicolo inviato proprio dall’avvocatura il 24 ottobre, 17 giorni dopo l’’investitura’ ufficiale e unico atto prima del silenzio.

Documenti scritti che sono serviti a ben poco in quanto i giudici hanno bocciato «l’opinabile interpretazione prospettata ad ottobre».

Non è chiaro comunque perché la Regione abbia fatto cadere così la cosa. Sarebbe interessante capire cosa sia accaduto considerato che laddove c'è stato contraddittorio la Regione ha vinto.

Semplice dimenticanza pasticciata al fotofinish o chiara volontà politica?