Attività produttive nel cratere: D’Alfonso dà incarico al consigliere D’Ignazio

ABRUZZO. Il presidente della giunta da una parte riconosce la ‘competenza territoriale’ del consigliere e dall’altra suggella una volta di più il patto con Ncd, quel nuovo centro destra che sembra avere molte affinità con il Pd.

Così con un proprio decreto il Presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso, ha conferito incarico al consigliere regionale Giorgio D’Ignazio di collaborare – fino al 31 dicembre prossimo – con la Presidenza della Giunta della Regione Abruzzo e di «supportarne le attività per le iniziative e per le azioni necessarie a garantire la valorizzazione e il potenziamento del commercio e dell’artigianato regionali, nonché per il rilancio delle attività produttive nei comuni del teramano e dell’aquilano ricompresi nel cratere sismico».

L’incarico conferito comporta attività di istruzione, studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni, delle problematiche e dei progetti nell’interesse dell’amministrazione regionale, senza però avere la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna ovvero di adottare atti rientranti nella competenza degli assessori e degli organi burocratici.

In pratica sarà poi la giunta a dover validare e dare forza cogente agli atti eventualmente proposti da D’Ignazio.





Nel decreto si spiega che le attività commerciali, artigianali e produttive in genere, che vivono nei comuni del cratere un tempo di grande congiuntura economica - sia a motivo di un progressivo e costante spopolamento, sia in ragione della perdita di lavoro da parte di numerose maestranze – «rappresentano una priorità non soltanto per il governo della Regione Abruzzo (che esprime il più ampio riconoscimento nei loro confronti per la grande determinazione dimostrata) ma anche per il governo del Paese” mentre le attività commerciali, artigianali e produttive ubicate su gran parte del territorio regionale “non vivono situazioni diverse rispetto a quelle ubicate nei comuni del cratere sismico, in considerazione del fatto che gli eventi sismici del 2016 hanno di fatto influito negativamente sull’intera economia regionale e soprattutto sulla ricettività turistica delle località montane, troppo piccole per fare fronte a una tale emergenza economica».

Poiché le attività di competenza dell’esecutivo – prosegue il documento – «assorbono abbondantemente l’impegno e la dedizione che ogni amministratore è in grado di assicurare alla vita dell’amministrazione regionale, è perciò utile che nelle materie più strettamente connesse al commercio e all’artigianato regionale, in special modo per gli ambiti che più da vicino interessano il rilancio delle attività produttive nei comuni del cratere sismico, siano attivate forme di proficua collaborazione e ampio coinvolgimento, anche sotto il profilo programmatico e organizzativo» e quindi si ritiene necessario «avvalersi di un supporto istituzionale teso alla valorizzazione e al potenziamento del commercio e dell’artigianato nella regione Abruzzo, al fine di rilanciare le attività produttive nei comuni del teramano e dell’aquilano ricompresi nel cratere sismico».

Il decreto specifica che «sulla scorta delle competenze curriculari e dell’impegno da questi profuso nell’interesse dell’amministrazione regionale, si individua nel consigliere regionale Giorgio D’Ignazio, che ha già manifestato la più ampia disponibilità, la figura idonea a garantire supporto e collaborazione alla Presidenza della Regione nelle materie sopra specificate».







CHI E’ D’IGNAZIO

Da mesi ormai è chiaro lo spostamento dell’asse politico del governatore verso quella destra rappresentata dalla sottosegretaria alla giustizia, Federica Chiavaroli, che così conquista caselle nello scacchiere del potere regionale.

Giorgio D'Ignazio, è nato a Teramo l'11 Agosto 1965, è coniugato con Maria Cristina ed ha un figlio. Dopo la maturità classica ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi " Gabriele D'Annunzio " di Teramo.

Dal 1988 è stato dipendente della società ENEL e nel 1999 inizia la carriera politica con l'elezione a Consigliere Comunale presso il Comune di Teramo.

Dal 2002 al 2004 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della ex-II.PP.AA.BB. " Donazione Caraciotti-Ventili- Savini" a Teramo e nel 2004 viene rieletto Consigliere Comunale nella propria città e nominato assessore con delega alle Attività Produttive e Politiche Sociali.

Nel 2009, confermato per la terza volta alle elezioni comunali, ricopre per cinque anni la carica di Assessore con delega alle Politiche Sociali, relazioni internazionali, turismo, rapporti con le Università e rapporti con il Consiglio.

Dal 2009 al 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione della Libera Università di Teramo " G. D'Annunzio" .

Nel 2014, alle elezioni per il Consiglio Regionale d'Abruzzo, con il partito Nuovo Centro Destra ottiene 3353 preferenze nel collegio di Teramo e viene eletto Consigliere regionale e capogruppo con lo schieramento delle minoranze, risultando il primo eletto in un'assemblea legislativa dell'intera nazione per NCD.

Successivamente viene eletto Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in rappresentanza della minoranza.

5 STELLE: «ORA RIORDINARE UFFICIO PRESIDENZA»

«Ora che il passaggio nelle fila del centrosinistra da parte del Consigliere NCD Giorgio D’Ignazio è definitivamente sancito ci aspettiamo che il Presidente del Consiglio Di Pangrazio ponga rimedio allo sgarbo istituzionale di inizio legislatura e provveda quanto prima ad attribuire al Movimento 5 Stelle la giusta rappresentanza all’interno dell’ufficio di Presidenza». Questo Il commento del Capogruppo del M5S in Regione, Riccardo Mercante. «Con l’attribuzione di questo nuovo incarico di collaborazione diretta con la Giunta, il passaggio alla maggioranza può ritenersi definitivamente concluso. Proprio per questo ci aspettiamo che il Presidente del Consiglio ristabilisca l’equilibrio all’interno dell’Ufficio di Presidenza, ove sono presenti tre Consiglieri di maggioranza e due del centrodestra, uno dei quali è per l’appunto, D’Ignazio, e provveda a nominare al suo posto un rappresentante del nostro Gruppo consiliare, visto che le buone prassi e principi di equità e trasparenza vorrebbero che fosse garantita la presenza di ogni colazione all’interno di tale Ufficio».