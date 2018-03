Pescara, giunta Alessandrini tira dritto sulla pista ciclabile di via Aldo Moro

PESCARA. Il Pd ha bocciato oggi in Consiglio comunale, l’ordine del giorno del centrodestra con il quale si chiedeva la sospensione dei lavori di costruzione della pista ciclabile in via Aldo Moro, lavori che stanno cancellando circa 200 parcheggi.

Increduli il capogruppo e il vicecapogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli e Vincenzo D’Incecco: «si sta verificando ciò che avevamo ampiamente previsto e preannunciato in fase di approvazione della delibera n.151 in Consiglio comunale».

I due già in fase del dibattito in aula avevano chiesto di fermare il progetto della pista ciclabile preannunciando la sparizione dei circa 200 parcheggi oggi esistenti.

Il provvedimento è invece passato sotto silenzio e solo oggi, quando ormai l’impresa è al lavoro, anche i residenti, ben 1.200 famiglie, si sono resi conto delle conseguenze di un’opera «fatta passare per una bella riqualificazione urbanistica», come dicono da Forza Italia.

Secondo il centrodestra quell’opera che costa oltre 1milione di euro, è doppiamente condannabile: «non solo perché toglie posti auto vitali per chi abita in quel quartiere, ma soprattutto perché è inutile». «Qual è infatti il senso di una pista ciclabile che collega Sambuceto con via Aldo Moro e poi finisce nel nulla?», chiedono i consiglieri di centrodestra.

«Praticamente i cittadini devono venire in bici da Sambuceto all’estrema periferia ovest di Pescara, poi possibilmente caricare la bici su un’auto e raggiungere il centro di Pescara o qualsiasi altra zona in macchina. Chiaramente siamo dinanzi all’ennesima pura follia di una giunta comunale sconclusionata che riesce solo a eseguire gli ordini che arrivano dalla Regione, ordini che spesso non sono finalizzati al bene dei cittadini, ma solo a garantire gli ‘accordi politici’ del Presidente D’Alfonso, in questo caso con il sindaco di San Giovanni Teatino, accordi i cui effetti si sono visti in occasione del voto per la governance di Aca».





Forza Italia aveva chiesto di rivedere il progetto e di studiare un percorso diverso per quella pista ciclabile, collegando effettivamente non due periferie tra loro, ma la periferia di San Donato al centro di Pescara, individuando un percorso che unisse eventualmente una pista ciclabile in via Aldo Moro, posizionata non al posto dei parcheggi, con la pista delle due riviere.

L’ordine del giorno del centrodestra è stato respinto con il voto contrario dei 3 consiglieri del Movimento 5 Stelle Alessandrini, Sabatini e Di Pillo, dei consiglieri Pd Natarelli, Presutti, Longhi, Giampietro, e dei consiglieri SI Martelli e Santroni.

Si è astenuto il presidente del Consiglio Blasioli.

«Ovviamente esprimiamo il nostro biasimo per tale atteggiamento di totale chiusura rispetto a una richiesta legittima proveniente dai cittadini, ma la battaglia continua: a giorni convocheremo un’Assemblea con i residenti di via Aldo Moro, e insieme valuteremo le azioni da intraprendere per fermare un cantiere privo di logica e dannoso per il territorio».