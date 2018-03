Terremoto Abruzzo. Berlusconi 'all’asta' per beneficenza

ROMA. “Un pranzo esclusivo con Silvio Berlusconi". Si intitola così l'iniziativa benefica che vede come protagonista il leader di Forza Italia che si mette 'all'asta' per aiutare le popolazioni dell'Abruzzo colpite duramente da diversi eventi sismici.

Sul sito charitystars.com si spiega: «pranzare con l'imprenditore ed ex premier Silvio Berlusconi e' oggi finalmente possibile. Considerato un genio della comunicazione e della politica italiana rimane un pilastro della vita sociale e imprenditoriale del nostro paese. Conosciuto anche come il Cavaliere, Silvio Berlusconi e' stato presidente del consiglio della Repubblica Italiana numerose volte, a partire dal 1994, leader indiscusso di Forza Italia, nonche' ideatore della piu' grande rete televisiva commerciale italiana, Mediaset. Aggiudicandoti quest'asta, avrai l'opportunita' di pranzare con l'ex premier a Milano».

E' poi lo stesso Berlusconi a confermare e pubblicizzare l'iniziativa benefica e sulla sua pagina facebook scrive: «Cari amici, ho deciso di prestarmi a questa asta di beneficenza a sostegno delle popolazioni terremotate dell'Abruzzo. Penso che ognuno di noi debba fare tutto quanto e' nelle proprie possibilita' per aiutare i nostri concittadini in difficolta', e a volte si puo' essere utili anche con un gesto semplice. Saro' davvero felice di conoscere e di pranzare con un benefattore generoso e sensibile come il vincitore di questa gara, che spero verra' aggiudicata ad un prezzo molto alto dato che i fondi raccolti saranno devoluti alla Croce Rossa!».