Migranti, Forza Italia contro Prefettura Pescara: «ultimatum ai sindaci ha sapore di ricatto»

PESCARA. Entro la giornata di oggi tutti i sindaci della Provincia di Pescara dovranno comunicare alla Prefettura di Pescara la propria adesione o meno al Sistema di Protezione dei Richiedenti asilo o rifugiati, indicando anche quanti presunti profughi intendono ospitare sul proprio territorio.

In caso contrario sarà la Prefettura che, con un provvedimento di forza, destinerà immigrati su ciascuna area, decidendo in maniera autonoma anche i relativi numeri.

È l’ultimatum contenuto in una lettera inviata dalla Prefettura di Pescara ai sindaci del territorio, «gli stessi che da due mesi stanno lottando da soli contro frane, terremoti, valanghe e strade devastate», denuncia Forza Italia che parla di un ultimatum «che assume il sapore del ‘ricatto’ e che non intendiamo né tollerare né accettare».

Il capogruppo di Fi, Lorenzo Sospiri, invita tutti i sindaci a rigettare tale richiesta, inviando alla Prefettura, piuttosto, l’elenco dettagliato di tutte le emergenze che sono in atto e sollecitando il coinvolgimento dell’Ente stesso nei confronti del Governo affinchè mandi aiuti e sostegni.

«Siamo allibiti e sconcertati – ha commentato il capogruppo Sospiri -: da mesi la provincia di Pescara sta lottando contro delle emergenze territoriali straordinarie. Dal terremoto dello scorso agosto sino alla nevicata di gennaio e febbraio, culminata nella tragedia dell’Hotel Rigopiano a Farindola, i nostri sindaci stanno vivendo una delle stagioni più nere della storia abruzzese, ogni giorno in prima linea, abbandonati dal Governo, a combattere contro strade devastate, arterie chiuse per frane che hanno imposto l’evacuazione di intere frazioni, scuole crollate a causa del sisma e studenti delocalizzati in sistemazioni di fortuna, aziende in ginocchio, imprese agricole che in due mesi hanno perso tutto. E ora su quegli stessi sindaci è arrivata una nuova batosta che ha il sapore della beffa».

Sospiri non ha digerito la chiosa finale della lettera inviata dalla Prefettura, ovvero i Comuni che appartengono allo Sprar o che manifestino la volontà di aderirvi per «un numero di posti almeno pari alla quota di migranti assegnata a ciascun Comune, saranno esenti dall’attivazione da parte della Prefettura di ulteriori forme di accoglienza sul proprio territorio».

«In altre parole», traduce il capogruppo di Fi, «o i sindaci aderiscono volontariamente allo Sprar, o sarà la Prefettura che, con un proprio provvedimento d’imperio, assegnerà i migranti. Non solo è inaccettabile, ma assolutamente inopportuno nel momento storico che i nostri sindaci stanno vivendo».