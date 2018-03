Comunali L’Aquila: Pietrucci, candidato del Pd senza primarie?

L’AQUILA. Da portavoce del sindaco di L’Aquila a candidato sindaco, passando per una poltrona in Consiglio regionale.

E’ durata tre anni la risalita di Pierpaolo Pietrucci, ieri fidato braccio destro di Cialente che poi lo cacciò dalla sua segreteria con un augurio «ogni bene a Pierpaolo ma non nella mia amministrazione».

E così adesso, proprio dopo il post Cialente potrebbe arrivare lui, Pietrucci, 42 anni, tessera di giornalista in tasca, che punta ad occupare la poltrona più bollente della città ancora imbrigliata nell’emergenza post sisma.

Le prossime elezioni si terranno a giugno, Cialente è fuori dopo il doppio mandato e la politica cittadina è in fermento già da un anno.

Il consigliere regionale avrebbe ricucito, dunque, più che bene con il governatore Luciano D’Alfonso dopo lo scontro del marzo scorso in Consiglio regionale quando si sfiorò la rissa tra i due con Pietrucci che gridò al governatore ‘sei un fascista’ per la delusione delle richieste disattese sul Masteplan.

La sua investitura ufficiale a candidato sindaco, secondo quanto riporta Il Centro, dovrebbe arrivare mercoledì prossimo, al massimo giovedì. Pietrucci piace al Pd in quanto avrebbe superato positivamente il sondaggio commissionato alla società Ipsos per testare gli umori degli aquilani.

Realtà o notizia civetta per sondare le reazioni di alleati, concorrenti e cittadini?





L’investitura, dunque, sarebbe imminente e questo vuol dire anche un’altra cosa: niente primarie.

Alcune ricostruzioni giornalistiche hanno anche indicato il nome del vice sindaco in caso di vittoria di Pietrucci: Americo Di Benedetto, attuale presidente della Gran Sasso Acqua, che sarebbe in pole position secondo rumors giornalistici anche per l’incarico di direttore generale dell’Ersi, l’Ente regionale per il servizio idrico integrato. Il bando è aperto fino a fine mese dopo un cambio in corsa dello Statuto e uno stipendio d’oro creato ad hoc.

Ma il diretto interessato, 46 anni, commercialista, già sindaco di Acciano, smentisce le notizie su tutti i fronti. Proprio lui che fino a qualche giorno fa chiedeva le primarie, infatti, sostiene non solo che non ci sia nessun ticket con Pietrucci ma che non sarebbe nemmeno interessato a rispondere al bando dell’Ersi.

«Ciò che è riportato su "Il Centro" che riguarda la mia persona è totalmente privo di ogni fondamento», ha scritto ieri su Facebook Di Benedetto. «Leggo, tra l'altro, di un proclamato sondaggio.





Il sondaggio non si dichiara, se si dichiara si pubblica e, soprattutto, se si fa spendendo il nome di persone si condividono con le stesse le domande ed il profilo del sondaggio stesso, prima! Questa è l' ABC della politica».

E a questo punto anche Cialente si fa scivolare un messaggio di risposta: «C'è un preoccupante abbandono di ogni regola...da Roma alla periferia. Attenti così si rompe il giocattolo».

E prima ancora che Di Benedetto smentisse il Movimento 5 Stelle aveva già contestato «l’ ulteriore “pastetta”» e chiesto ai diretti interessati di svelare le manovre partitocratiche riportate a mezzo stampa: «in assenza di tali precisazioni, non potremmo non constatare come la scelta del sindaco di centro sinistra avverrebbe oltre che in assenza delle tante sbandierate “primarie” anche , soprattutto, in spregio ai principi di trasparenza, legalità e meritocrazia della pubblica amministrazione».