Consiglio regionale, le pressioni sulla sentenza di Bussi arrivano in aula

ABRUZZO. Si terrà domani nell’aula consiliare del Comune di Pescara il Consiglio regionale.

La seduta avrà inizio alle ore 11 e tra le varie interpellanze spicca quella del Movimento 5 Stelle sugli articoli de Il Fatto Quotidiano che a fine 2016 ha acceso i riflettori sulla sentenza di primo grado del processo Bussi, le presunte pressioni sulla giuria popolare e una somma consistente di denaro che orbitava intorno al processo.

«Abbiamo il dovere di chiedere spiegazioni» commenta Pettinari «la sentenza su Bussi ha segnato un pezzo importante nella storia della Giustizia per il territorio.

L’interpellanza era stata già presentata nelle scorse settimane e poi saltata per motivi di assenze. Le risposte, se mai arriveranno, giungeranno a sentenza d’appello arrivata. Nei giorni scorsi infatti i giudici di secondo grado si sono espressi ribaltando il giudizio della Corte d’Assise di Chieti.

Si dovranno poi discutere le interpellanze sugli incarichi alla Asp 1 di Chieti (proposta da Mauro Febbo); i contratti d’affitto della sede dell’Arap (Pietro Smargiassi), sulla grave situazione in cui versa la Radioterapia Oncologica della AUSL di Pescara, in termini di carenza di personale e tecnologica (Pettinari).

Dopo i documenti politici verranno esaminati anche una serie di progetti di legge come le modifiche alla legge che disciplina le relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo, le modifiche alla legge sulla protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Intanto sempre il consigliere del Movimento 5 Stelle annuncia che presenterà una interrogazione per mettere a conoscenza il Consiglio Regionale ed i cittadini delle vicende che stanno accadendo in questi giorni. Il riferimento è alle indagini della Procura di L’Aquila che tra gli indagati conta anche il presidente Luciano D’Alfonso.

«La rilettura degli atti amministrativi da parte degli organi inquirenti rappresenta una garanzia di legalità per la collettività tutta», dice Pettinari, «ma se la magistratura deve agire nelle sedi preposte, il consiglio regionale ha ugualmente il diritto di ascoltare il Presidente della Regione per permettere ai consiglieri di svolgere le proprie funzioni di controllo».

Sempre nella giornata di domani è prevista l'approvazione del provvedimento amministrativo sull'ATER di Pescara sull'autorizzazione del programma di utilizzo dei proventi dell'alienazione di alloggi ERP, la richiesta dell'istituzione di una Commissione di inchiesta sull'Emergenza Abruzzo, l'elezione di un componente del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale. In coda all'ordine del giorno le risoluzioni a firma del Consigliere Smargiassi (M5S) sulla "Ipotesi di nuove tratte dell'aeroporto d'Abruzzo" e del Consigliere Berardinetti (RF) "Sull'affido ai Comuni dei minori non accompagnati".