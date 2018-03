Ortona, si è dimesso il sindaco D'Ottavio

ORTONA. Il sindaco Pd di Ortona, Vincenzo D'Ottavio, si è dimesso, a pochi mesi dalla scadenza naturale del suo mandato.

Ha presentato direttamente le dimissioni, con nota in protocollo, al presidente del Consiglio comunale, alla Giunta, ai consiglieri comunali, nonché al prefetto di Chieti, con la motivazione che «attualmente non esistono più le condizioni politiche per governare questa città con serenità d'animo».

La decisione non è stata preceduta da bocciatura di delibere proposte dallo stesso sindaco, sarebbe quindi da ricondurre a difficoltà insorte all'interno del suo partito, oltre che della maggioranza di centrosinistra, in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.

Le dimissioni, ha detto in una conferenza stampa ancora in corso, «sono irrevocabili». Ha comunque 20 giorni di tempo per ripensarci, periodo durante il quale gli alleati potrebbero decidere di farlo tornare sui propri passi e proseguire la legislatura.

Sul futuro dell’ormai ex sindaco sembra comunque prospettarsi l’ipotesi di una nuova candidatura.

Era stato infatti proprio lui stesso qualche settimana fa ad annunciare l’intenzione di voler nuovamente a ricoprire l’incarico di primo cittadino, senza però passare dalle primarie.

Sono stati tanti in questi anni i momenti difficile per il sindaco D’Ottavio che talvolta di è trovato in difficoltà anche con la sua stessa maggioranza che lo ha invitato a «cambiare marcia» e smetterla di vivere «alla giornata». Qualcuno si è legato al dito la sua assenza in Regione quando c’era da battere i pugni sul tavolo per mantenere i punti nascita ma ancora prima, ad ottobre 2014, la giunta aveva perso un pezzo importante, il vice sindaco Roberto Serafini.

Ne era seguito un primo rimpasto. Il bis è poi arrivato a settembre 2015 quando il sindaco fu costretto, per dare «nuovo slancio» alla sua attività amministrativa a sostituire il 90% degli assessori.

«DECISIONE POLITICA»

«La mia è una decisione di tipo politico, dopo ripetute crisi di maggioranza. Mancavano i numeri in Consiglio comunale, ma talvolta anche in Giunta, non era possibile prendere decisioni. E quindi, a tre mesi dalle elezioni, ho voluto dare un segnale», ha spiegato il sindaco.

«Avrei anche potuto azzerare la Giunta - spiega all'Ansa- ma ho preferito togliermi di mezzo. Era una decisione che avrei dovuto prendere tempo fa e certo non l'ho presa a cuor leggero. Il fatto è che c'è uno scollamento totale fra la base e il partito che, tra l'altro, in città è commissariato e non aveva più relazioni con l'amministrazione».

«Mi dimetto da sindaco, ma non ho stracciato la tessera del Pd, non sono abituato a gesti simili. Però al partito rimprovero tante cose, soprattutto di non aver cercato la coesione, di non aver creduto in me fino in fondo. Andavo bene cinque anni fa, ora non più». E, nella giornata della Direzione del Pd - che, garantisce D'Ottavio, non ha influito minimamente sulla scelta della data per comunicare la sua decisione di lasciare - conclude confermando che le dimissioni «sono irrevocabili, davvero».