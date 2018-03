Province: Chieti, si conferma maggioranza centro sinistra. Anzi no

CHIETI. Il Consiglio provinciale di Chieti conferma la maggioranza di centro sinistra nelle elezioni che si sono svolte ieri e che hanno fatto registrare un'affluenza del 70 con 810 al voto su 1.158 aventi diritto.

La lista di area centro sinistra ''Provincia Unita'' ha conquistato sette dei dodici seggi: entrano in Consiglio Chiara Zappalorto, capogruppo del Pd al Comune di Chieti e segretario provinciale del partito, Arturo Scopino, sindaco di Montebello, Vincenzo Sputore, capogruppo del Pd nonchè consigliere a Vasto, Antonio Tamburrino, sindaco di Montenerodomo che nel consiglio uscente era vice presidente con delega alla viabilità, Rocco Paolini, consigliere comunale a Francavilla al Mare, il sindaco di Frasagrandinaria Giovanni Di Stefano ed Egisto Rossetti, capogruppo di minoranza al Comune di Perano.

La lista ''Insieme per la Provincia'', autodefinitasi il partito dei sindaci poichè ha candidato ben otto primi cittadini su dodici aspiranti consiglieri, porta in Consiglio provinciale Luciano Marinucci, sindaco di San Giovanni Teatino, il consigliere comunale di Chieti Graziano Marino, e Gabriele Di Bucchianico, consigliere comunale a Lanciano.

Due i consiglieri eletti dalla lista ''Obiettivo Provincia'', sostenuta da Fi e Udc: si tratta di Emiliano Vitale, consigliere comunale a Chieti e Di Tonino Marcello di San Salvo che alla Provincia era stato assessore.

La Provincia di Chieti continua ad essere guidata da Mario Pupillo, attuale sindaco di Lanciano e il cui ruolo non era in discussione.

E’ FINITA’ IN PARITA’?

In attesa dei dati ufficiali che la Provincia non ha ancora diffuso il consigliere regionale di Forza Italia smentisce il risultato e sostiene che il conteggio esatto sia di 6 a 6. Dunque assoluta parità tra centrodestra e centrosinistra. Questo vorrebbe dire che non entrerà Rossetti (PD) ma Pierdomenico Tiberio.

«Eseguendo i calcoli in modo preciso e utilizzando correttamente il modello del proporzionale puro», analizza Febbo, «è emerso come i risultati circolati inizialmente non siano affatto corretti: saranno 6 i Consiglieri del centrosinistra e altrettanti per il centrodestra, con 3 rappresentanti di Forza Italia (Vitale, Marcello e Tiberio), e 3 della lista Insieme per la Provincia (Marinucci , Marino e Di Bucchianico ). Questo vuol dire che il centrosinistra, vincente due anni fa per 7 a 5, non ha più la maggioranza in Consiglio provinciale; ha rischiato grosso Pupillo che ha mantenuto il suo posto solo perché per il presidente si voterà tra due anni. Una debacle del centrosinistra e in particolare del Pd evidenziata in modo emblematico dal pessimo risultato di Tommaso Coletti, già presidente della Provincia, che non è stato rieletto».