Provincia Pescara, quando le elezioni ‘inutili’ svelano il peso delle alleanze

PESCARA. Chi sosteneva che le elezioni provinciali di secondo livello fossero ‘inutili’ soprattutto perché non più espressione dei cittadini dovrà in qualche modo ricredersi.

Già, perché il risultato pescarese restituisce almeno la fotografia degli equilibri politici regionali, con il presidente Luciano D’Alfonso costretto ad incassare una bocciatura e la sottosegretaria di Ncd, Federica Chiavaroli costretta a cominciare a fare i conti con il prossimo futuro. Di certo il loro feeling politico, che potrebbe sembrare buono sulla carta e statisticamente interessante per mantenere a galla la maggioranza in Consiglio regionale, non sta restituendo i risultati sperati.

Alla prima prova qualcosa è andato storto. La forza persuasiva di D’Alfonso non ha sedotto i consiglieri comunali chiamati al voto e che forse un tempo rispondevano in maniera differente ai suoi input.

Bocciato Giorgio De Luca, sindaco Ncd a Manoppello, fortemente voluto dal governatore nella lista di centrosinistra, nonostante le proteste del Pd locale.

Già prima di Natale i consiglieri comunali del Partito Democratico avevano storto il naso per quel nome piazzato lì, «senza senso» e avevano annunciato che non avrebbero votato per De Luca nonostante la benedizione politica del governatore.

Lo avevano scritto a caratteri cubitali, su un manifesto pubblico esposto in piazza. Una vera e propria dichiarazione di guerra in barba all’asse governatore-sottosegretario: «La lista delle provinciali? Un ibrido improponibile! Come si ritrova De Luca in una lista di centrosinistra?».

Il risultato dell’urna ha mostrato che non stavano scherzando.

E non ce l’ha fatta nemmeno Mario Semproni, sindaco di Penne, candidato sostenuto proprio dalla Chiavaroli che in queste ore deve fare i conti non solo con la pesante sconfitta ma anche con la stoccata degli ex colleghi Guerino Testa, Alfredo Cremonese e Massimo Cremonese.





I tre consiglieri comunali di ‘Pescara in Testa’, infatti, avevano abbandonato il Nuovo Centro Destra in quanto in totale dissenso con la linea politica regionale e nazionale del partito ed oggi festeggiano perchè l'apporto elettorale del gruppo e' stato determinante per l'affermazione di ben cinque consiglieri di centro destra.

«E' arrivato il momento», dicono Testa e gli altri, «di fare chiarezza in maniera definitiva su chi e' dentro e chi fuori dal perimetro del centrodestra. Solo così riusciremo a riconquistare la fiducia di tanti elettori».

La sconfitta di Semproni lascia l'amaro in bocca a molti cittadini dell'area interna, sprovvisti dopo l'uscita di Ennio Napoletano, di diretta rappresentanza. «Una mancata elezione che registra il perdurare di logiche spesso lontane dal reale interesse dei territori e dei cittadini», dice laconicamente Massimo Berardinelli, Presidente associazione Vestina Nostra.

Ma alla fine come è andato il voto complessivo?

Sette consiglieri eletti per il centrosinistra e cinque per il centrodestra: con un'affluenza alle urne del 90,7%, 493 aventi diritto su 543 tra sindaci e consiglieri comunali.

Dunque dopo queste elezioni di secondo livello il centrosinistra perde un rappresentante (passa da 8 a 7) e il centrodestra ne guadagna uno.





In lizza c'erano tre liste: 'Provincia in Comune con Di Marco Presidente' (centrosinistra) che ha raccolto 48.392 voti in totale, ottenendo sette consiglieri, 'Forze di libertà' (centrodestra), che ha raccolto 37.861 voti, ottenendo cinque consiglieri, e la lista Partito Socialista Italiano che ha raccolto 3.359 voti, senza ottenere alcun seggio in consiglio.

Gli eletti sono: per il centrosinistra Silvina Sarra, Leila Kechoud (entrambe sostenute dal deputato Antonio Castricone), Annalisa Palozzo (area Di Matteo), Enzo Catani, Franco Galli, Pietro Gabriele, Piernicola Teodoro (lui sì unica soddisfazione per D’Alfonso).

Per il centrodestra: Francesco Maragno (oggi non più così vicino alla Chiavaroli come un tempo), Vincenzo D'Incecco, Lorenzo Silli, Antonio Zaffiri e Maurizio Giancola.

Soddisfatto il presidente Antonio Di Marco che nella sua lista ha visto l’affermazione di donne candidate che hanno raccolto il maggior numero di voti rispetto agli uomini, collocandosi ai primi tre posti della graduatoria delle preferenze. «Nella mia gestione precedente ho dato molto spazio alle consigliere donna, che hanno mostrato concretezza e senso di appartenenza. Per questo sono state premiate», dice Di Marco.

L'indizio (forse una prova) è che il clima sta cambiando persino all'interno della piccola, chiusa e asfittica casta della politica locale e senza nemmeno dover scomodare i cittadini... quelli che un volta votavano.

CIAFARDINI: «NON ERA UN VOTO POLITICO»

«Il Pd non ha presentato una lista “sua”, fatta cioè sotto il simbolo del PD e elaborata dagli organi del Partito», commenta la segretaria provinciale di Pescara, Francesca Ciafardini, « ma ha espresso dei propri esponenti nella lista civica ideata e nutrita dal Presidente della Provincia in carica. Se fosse stata una elezione dal valore politico il Partito avrebbe escluso certamente candidati che non fossero direttamente riconducibili all’esperienza del centrosinistra, perché fino ad oggi non si è svolta alcuna direzione regionale che abbia cambiato la linea di forte impegno del Pd nella costruzione di alleanze di governo nell’alveo del centrosinistra. La linea resta quella di massima apertura a tutte le forze sociali e civili, ma con un chiaro orientamento di centrosinistra».

«In ogni caso», continua Ciafardini, «i candidati direttamente espressione del PD sono andati molto bene e con soddisfazione si può dire che il nostro è l’unico partito che punta molto sulle donne, per il presente e per il futuro, essendo state elette per prime tutte le donne in campo. Non si può dire la stessa cosa del centrodestra che ha fatto registrare uno spiacevole zero nella casella dei voti per l’unica donna in lista, la più giovane candidata d’Italia. La perdita di un consigliere provinciale rispetto a due anni fa è fisiologica visto che nelle scorse amministrative il centrodestra ha conquistato Penne, e di conseguenza si è ridotto il numero e il peso dei consiglieri in forza al centrosinistra».