Elezioni Provinciali, Rifondazione: «una truffa ai danni dei cittadini»

PESCARA. Sabato anche in Provincia di Pescara i consiglieri comunali andranno al voto per rinnovare il Consiglio Provinciale.

Il voto, previsto nella giornata di ieri, è slittato nuovamente a causa della neve.

Maurizio Acerbo, segreteria nazionale Prc-Se, Corrado Di Sante, segretario provinciale Pescara Prc-Se e Walter Rapattoni, tesoriere provinciale Prc-Se contestano queste elezioni di secondo livello che di fatto hanno escluso la partecipazione degli italiani.

I tre parlano senza mezzi termini di «truffa ai danni dei cittadini».

«La riforma bufala del governo Renzi ha solamente sottratto ai cittadini il diritto a eleggere i propri rappresentanti», dichiarano gli esponenti di Rc. «Non sono state abolite le province ma la democrazia e lo scopo di questa operazione è stato quello di procedere a fortissimi tagli per servizi essenziali con sempre meno risorse, dal trasporto disabili alle strade passando per la manutenzione delle scuole superiori».

Al voto andranno, infatti, solo i consiglieri comunali. In Provincia di Pescara sono state presentate tre liste.

«La lista del Pd», contesta ancora Rc, «è in pieno stile dalfonsiano, ci sono gli esponenti del “partito dell’acqua” come Silvina Sarra, sindaca di Bolognano e moglie dell'ex-presidente ACA arrestato con l'accusa di tangenti, e voltagabbana provenienti dal centrodestra come il sindaco neoeletto di Manoppello Giorgio De Luca».

Rc critica anche laa scelta di Sel-Sinistra italiana: «è presente nella lista PD con il giovane candidato Davide Morante, a dimostrazione che non è l'età il metro per giudicare la rottura con la vecchia politica».

«Il partito di Melilla e Mazzocca conferma in provincia di Pescara la sua internità e subalternità al sistema di potere dalfonsiano. Per l'ennesima volta Sel-Sinistra Italiana antepone il rapporto con D'Alfonso e il PD alla prospettiva della costruzione di un'alternativa al renzismo che pure Fratoianni e Fassina invocano a livello nazionale. Fortunatamente nel resto dell’Abruzzo SEL-SI invece ha fatto la giusta scelta del boicottaggio insieme al resto della sinistra. Le altre due liste presentano da un lato il centrodestra a ranghi ridotti dopo la campagna acquisti di D’Alfonso e un redivivo Giorgio D’Ambrosio che da democristiano ora si è trasformato in "socialista"».

Rc ha deciso invece di non presentarsi e di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale il provvedimento «raffazzonato, anti democratico e demagogico» rappresentato dalla legge Del Rio.

«Ci battiamo», assicurano Acerbo e gli altri, «per la rapida abrogazione di questa riforma-truffa».