Pescara, oggi consiglio comunale straordinario sulla sicurezza

PESCARA. Si svolgerà oggi la seduta straordinaria del Consiglio comunale di Pescara richiesta dal centro-destra per affrontare l’emergenza sicurezza che da mesi ha travolto la città.

I dati di partenza sono spaventosi: in appena dodici mesi Pescara è piombata al 99° posto su 110 città italiane per qualità della vita, classificandosi al 105° posto solo per il fenomeno della prostituzione e del disagio sociale, e perdendo venti posizioni, dati che hanno imposto un confronto istituzionale urgente e immediato sulle misure da adottare per ripristinare una percezione di vivibilità, alla presenza anche del questore, del Prefetto Provolo e dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso della seduta, convocata in sessione aperta, a partire dalle 16, «vogliamo capire cosa sta accadendo al nostro territorio», dicono i capigruppo di Forza Italia in Regione, Lorenzo Sospiri, e in Comune, Marcello Antonelli in vista della seduta consiliare. «Vogliamo capire perché negli ultimi due anni e mezzo il sindaco Alessandrini sia rimasto inerme dinanzi a tale emergenza e vogliamo individuare gli strumenti per restituire certezze ai cittadini che già prima di Natale hanno aderito in massa alle nostre iniziative, firmando anche la petizione già consegnata al Governo attraverso il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri per chiedere l’assegnazione di un nuovo contingente dell’Esercito a Pescara».

In due giorni sono state raccolte mille firme.

Da quanto emerso dall’inchiesta di Italia Oggi-Università ‘La Sapienza’ il capoluogo adriatico è piombato in 99a posizione in classifica per qualità della vita su 110 città monitorate, con un arretramento di venti posizioni in appena dodici mesi, e questo valutando il fronte dell’ambiente, disagio sociale e personale, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tenore di vita e tempo libero. All’interno di tali indicatori è emerso che Pescara è tra le peggiori città d’Italia per episodi di lesioni dolose e percosse (102° posto), violenza sessuale (94° posto), consumo di stupefacenti (101° posto), prostituzione (105° posto), furti d’auto (99° posto), con un deficit complessivo di sicurezza elevatissimo che la piazza al 104° posto complessivo.

Secondo Forza Italia con questo quadro «sembra veramente una provocazione la decisione del sindaco Alessandrini di portare in Consiglio comunale, già lunedì prossimo 16 gennaio, la delibera per autorizzare la ricostituzione del mercatino etnico sotto il rilevato ferroviario, quando ormai tutti hanno assunto la consapevolezza, e hanno dovuto ammettere, che quel mercatino era anche il luogo del delinquere».

Ora, nelle scorse settimane, la giunta comunale ha approvato la bozza del bilancio di previsione del 2017, che verrà sottoposta ai portatori d’interesse e dunque al Consiglio comunale.

«Ma per noi è impensabile ipotizzare una gestione rituale del dibattito senza tener conto delle emergenze denunciate come uno schiaffo in pieno viso e che vanno invece affrontate pensando all’adozione di misure straordinarie, con il coinvolgimento di tutte le forze del territorio, a partire dal Prefetto e dalle Forze dell’Ordine», chiude Forza Italia.





CONSIGLIO COMUNALE PER I 90 ANNI DELL'UNIFICAZIONE DI PESCARA E CASTELLAMMARE

Si terrà oggi la seduta di Consiglio Comunale Straordinario dedicata ai 90 anni dell'unificazione della città, avvenuta nel gennaio del 1927.

«Celebriamo 90 anni dall’unificazione di Pescara e Castellamare, un evento importante per la vita amministrativa della città di oggi, ma che sarà anche l’occasione per ripercorrere una storia che affonda le sue radici molto più il là nei secoli, regalandoci origini millenarie e un passato affascinante da conoscere e da riscoprire», spiega il presidente del Consiglio comunale, Antonio Blasioli.

«Abbiamo pensato a un anniversario sobrio, il Consiglio Comunale tornerà simbolicamente indietro di 90 anni, ad una sorta di prima convocazione, per ricordare, appunto, il cammino fatto e quello ancora da compiere. Una seduta che segnerà anche la ripresa dell’attività amministrativa del Consiglio dopo la pausa natalizia. Abbiamo invitato soprattutto le ultime generazioni di cittadini, perché sono il presente e dovranno accompagnare Pescara negli anni a venire: in aula ci saranno alcune classi delle superiori e il 28 gennaio, invece, con la riunione del Consiglio dei Bambini e delle Bambine racconteremo anche a loro cosa accadde 90 anni fa».