Elezioni Provincia Teramo, centrosinistra recupera maggioranza

TERAMO. Il risultato delle elezioni di secondo livello per il rinnovo del consiglio provinciale di Teramo ha rotto l'equilibrio nella distribuzione della vecchia assise: il centrosinistra conquista sette consiglieri, il centrodestra cinque, perdendone uno rispetto alle elezioni del 2014.

Con le elezioni di secondo livello di metà mandato, si rinnovano solo i consigli mentre il presidente (Renzo Di Sabatino) resta in carica per quattro anni (dunque fino alla fine del 2018).

Al passo indietro della lista della coalizione che governa il Comune di Teramo, per la cui organizzazione si erano spesi alla vigilia il deputato di Ncd, Paolo Tancredi, e il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, il forzista Paolo Gatti, fa riscontro il successo della lista 'La Casa dei Comuni', una delle due di centrosinistra e sostenuta dal presidente della Provincia Di Sabatino: ad essa vanno cinque consiglieri, mentre due sono quelli eletti dalla seconda lista, che faceva riferimento alla segreteria provinciale del Pd.

Del consiglio uscente gli unici confermati sono i consiglieri di Teramo, Maurizio Verna, e l'assessore delegato alla viabilità, Mauro Scarpantonio per il centrosinistra e il sindaco di Penna Sant'Andrea, Severino Serrani per il centrodestra che tra l'altro è l'unico primo cittadino nel nuovo consiglio.

Tre le donne elette, due per la maggioranza e una all'opposizione, rispettivamente Ambra Foracappa, consigliere comunale di Alba Adriatica, e Federica Vasanella di Giulianova, e Linda Angela Di Francesco, consigliere a Silvi.

Gli altri eletti di maggioranza sono Giuseppe Cantoro (Pineto), Mario Nugnes (Roseto), Mirko Rossi (Mosciano); quelli dell'opposizione Alberto Covelli (Teramo), Federico Agostinelli (Campli) e Domenico Pavone (Atri).

+++ IL RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI VOTI QUI





AFFLUENZA MOLTO ALTA

Hanno votato in totale 506 amministratori comunali su una base elettorale di 574; ovvero l'88,15% degli aventi diritto. Una percentuale molto alta che supera di gran lunga quelle degli anni passati quando alle urne andavano i semplici cittadini. Ma si sa, adesso le cose sono cambiate anche se c’è chi non si rasegna come gli esponenti di Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e di Azione Civile, che insieme ai consiglieri comunali Paola Cardelli di Teramo e Ennio Chiavetta di Bellante si sono presentati in Provincia durante le operazioni di voto per pretendere che le Province, come organi costituzionali, debbano essere nuovamente elette a suffragio universale.

«In queste elezioni il popolo è escluso da qualsiasi scelta», hanno denunciato i manifestanti.

Le schede nulle sono 17, una scheda bianca.

«Un bel Consiglio, idealmente rafforzato dalla presenza di tanti giovani e di tre donne – commenta il presidente Renzo Di Sabatino – per una scheda nulla e qualche millesimo non è scattato il sesto seggio alla Casa dei Comuni lasciando fuori il consigliere Vincenzo Di Marco e questo mi spiace così come mi rammarico del fatto che la montagna non è rappresentata».

Proprio per evitare quanto accaduto il presidente aveva suggerito un’unica lista con una presenza equamente rappresentativa dei diversi territori. E’ stata fatta un’altra scelta e questo ha portato ad una dispersione di voti. «Sul piano politico non posso non evidenziare la bella affermazione del centrosinistra in generale e dei consiglieri uscenti con la lista “La Casa dei Comuni”», ha detto il presidente: «gli amministratori locali ci consegnano un mandato chiaro e una significativa responsabilità in una fase nella quale il futuro degli enti Provincia è ancora totalmente incerto e con qualche contraddizione di troppo: aspettiamo un segnale chiaro da parte di Parlamento e Governo per risolvere le questioni aperte e, dopo il risultato referendario, la restituzione delle risorse per mandare avanti i servizi».







IN PROVINCIA DI CHIETI E PESCARA

A causa delle avverse attuali condizione metereologiche il presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco ha firmato oggi un decreto per il rinvio al giorno 11 gennaio delle elezioni dei componenti del Consiglio provinciale.

Le operazioni di voto si terranno dunque mercoledì prossimo nello stesso luogo (sala Tinozzi della Provincia) e alla stessa ora ( dalle 8 alle 20).

Rinvio anche per la Provincia di Chieti dove però non mancano polemiche.

Il presidente Mario Pupillo ha rimandato il tutto al 15 gennaio 2017.

«Ma Pupillo non sa», domanda il deputato Fabrizio Di Stefano, «che l’8 Gennaio, in particolare in una Provincia come la nostra con tantissimi comuni montani e pedemontani, poteva essere una data a rischio neve? A giudicare da come ha predisposto (ma a questo punto lo ha predisposto davvero?) il piano neve, penso che non avesse davvero contezza di tutto ciò. Non contestiamo la decisione di spostare le elezioni ma, appunto, l’opportunità di scegliere l’8 Gennaio come data e conseguentemente la successiva scelta di spostare le elezioni al 15».

Infatti, l’8 Gennaio era l’ultima domenica consentita dalla legge per lo svolgimento di questa elezione.Conseguentemente, lo slittamento al 15 Gennaio, come da lui ordinato, è fuori dai termini previsti dal Ministero; tant’è che sia la Provincia di Pescara sia quella di Isernia, pur disponendo il rinvio, hanno fissato a Mecoledì 11 Gennaio la nuova data, ovvero nell’ultimo giorno utile per votare.

Di qui la domanda che inevitabilmente ne deriva: siamo certi che la nuova data delle elezioni sia regolare?

«Questo sarà eventualmente un quesito che porremo anche al Ministero», ha concluso Di Stefano.