Comune di Giulianova: l’assessore Giovanardi si dimette

GIULIANOVA. Nella mattinata di oggi, 5 gennaio, l’Assessore Germano Giovanardi, delegato a Risorse Finanziarie (Bilancio e Programmazione, Tributi e Patrimonio) e rapporti con Enti/Aziende Partecipate, ha rassegnato formalmente le sue dimissioni nelle mani del Sindaco.

«La mia decisione - ha scritto Giovanardi nella nota inviata al Sindaco Francesco Mastromauro - trae origine esclusivamente da motivi di natura professionale e personale. Invero, nel novembre 2015 ho accettato il delicato e prestigioso incarico con forte senso di responsabilità e ho cercato di svolgere il mandato con umiltà, mettendo a disposizione Sua e dell’intera comunità le mie competenze professionali ed il mio tempo. Ma oggi i pressanti impegni della mia professioni richiedono un’attenzione ancor più decisa e tempi tali che non sono per me più conciliabili con l’impegno amministrativo. Per questi motivi, ritengo corretto e doveroso restituire le deleghe affidatemi, sapendo che Lei saprà effettuare una scelta giusta e lungimirante nell’individuare il mio sostituto al quale metto a disposizione la mia modesta esperienza. Ringrazio i consiglieri ed i colleghi assessori che hanno condiviso con me l’impegno nell’espletamento del ruolo istituzionale che ho avuto l’onore di ricoprire. Allo stesso modo ringrazio tutti i dipendenti comunali, in particolare quelli dell’area finanziaria, che con estrema pazienza, hanno sempre sopperito prontamente alle innumerevoli richieste da me sollevate. Rinnovo la stima nei Suoi confronti e La ringrazio per avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza che ha contribuito in modo determinante alla mia crescita umana e politica».



Il Sindaco a sua volta ha voluto esprimere a Germano Giovanardi tutta la sua considerazione.

«Un professionista attento e scrupoloso - dichiara Mastromauro - sempre disponibile nei confronti dei cittadini. Non sempre si comprende quanto sacrificio personale comporti avere responsabilità amministrative. Si toglie tempo agli affetti più cari ed energie alla propria attività professionale. In ogni caso so che Germano, al quale va la mia gratitudine e quella dei colleghi di Giunta, ci sarà sempre vicino e sul suo contributo potremo contare in futuro. Curerò ad interim le delicate deleghe - aggiunge il Sindaco - riservandomi di individuare altro assessore a cui affidarle. Inoltre, in relazione ad alcune notizie apparse negli ultimi giorni sugli organi di stampa relative al Bilancio Comunale, preciso che esse sono prive di ogni e qualsiasi fondamento. Non è vero infatti che il Comune ha difficoltà nell’onorare gli impegni economici contratti. Al contrario, le casse comunali giuliesi godono di buona salute. In particolare, oltre ad avere sempre rispettato il patto di stabilità e a non dover fare ricorso, come sono costretti a fare altri Enti, ad anticipazioni di cassa da parte della Tesoreria Comunale, nel 2016 siamo stati persino nelle condizioni di pagare debiti milionari derivanti da espropri degli anni 70/80, come quelli relativi al parco Franchi e agli impianti sportivi di Via Ippodromo. E’ altresì priva di fondamento - coinclude Mastromauro - la notizia secondo cui non avremmo onorato i pagamenti dei lavori dell’impianto Sportivo Castrum. Al contrario, le fatture emesse dalle ditte sono state tutte pagate regolarmente ovvero il mandato a copertura di quella emessa nel mese di novembre 2016, è stato firmato in questi giorni rispettando la tempistica di legge. Quindi, ove fosse vero che “qualcuno” ha cercato di smontare le porte dell’impianto Castrum, ha consumato un reato e verrà denunciato alle Autorità competenti. All’uopo ho già conferito incarico al Comando di Polizia Municipale di rimettermi una relazione dettagliata sull’accaduto».