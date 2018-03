Spoltore, «maggioranza Di Lorito divisa e in affanno»

SPOLTORE. Nell’ultimo consiglio comunale del 2016 al Comune di Spoltore c’era all’ordine del giorno una interrogazione della consigliera di Forza Italia, Marina Febo, sulla transazione con Arca.

La risposta non è arrivata perché a detta del sindaco non era pronta. Gli altri punti non mostravano invece particolare complessità.

«Eppure la maggioranza Di Lorito è apparsa divisa su diversi aspetti, tant’è che vi sono stati interventi di aperta dissociazione dalla posizione ufficiale: un fatto nuovo mai avvenuto», commenta Febo.

Primo fra tutti l’intervento del presidente del Consiglio, Lucio Matricciani, in merito al Regolamento sul Centro Sociale Anziani che ha votato a favore, a detta sua «per spirito di maggioranza, ma non lo approvo nella maniera più assoluta».

Inoltre, ha criticato la sua stessa squadra per non aver dato seguito all’impegno preso con i cittadini, quello di riportare il Centro Sociale Anziani a Spoltore: esigenza che l’opposizione condivide e chiede da inizio consiliatura.

Su un altro punto, poi, vi sono stati gli interventi in aperta dissociazione dei consiglieri di maggioranza D’Orazio e D’Intino (adesione all’ufficio associato per la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente).

D’Orazio si è astenuto perché non conosceva il contenuto della delibera, alludendo a una mancata condivisione della stessa all’interno della maggioranza, e per non aver visto dei risultati sull’unione dei comuni.

D’Intino ha dichiarato: «…Io sto criticando, perché possiamo anche stare in un Comune e criticare ciò che ci viene dato e come stiamo lavorando e io sono un cittadino che deve pagare le tasse e un cittadino domanda: perché dobbiamo avere un Segretario comunale che poi non si prende le sue competenze?».





In effetti, l’attuale Segretario Generale, dopo nemmeno 2 mesi dall’assunzione dell’incarico, ha inspiegabilmente rassegnato le sue dimissioni. «Non è purtroppo l’unico a lasciare il Comune di Spoltore», fa notare Febo. «A breve lascerà improvvisamente l’incarico anche la dottoressa Marsili che aveva sostituito la dottoressa Sabrina Di Pietro come responsabile del Settore I».

Dunque secondo l’esponente di Forza Italia gli ultimi mesi della consiliatura Di Lorito si accingono a concludersi nel peggior modo possibile: «senza un Segretario generale, senza un responsabile di un settore importantissimo, e con un possibile rinvio a giudizio per Sindaco e responsabile dell’urbanistica. In buona parte dell’ultima seduta consiliare è mancato il numero legale. Ma come consiglieri di opposizione non abbiamo approfittato di questa debolezza di Di Lorito e della sua squadra, ma con senso di responsabilità, siamo rimasti al nostro posto e abbiamo anche votato a favore alcuni provvedimenti. Allo stesso modo non abbiamo usato la notizia della conclusione delle indagini, da parte della Procura di Pescara, per mettere in difficoltà il primo cittadino già in evidente disagio. Lo abbiamo fatto anche per rimarcare una differenza abissale da ciò che è avvenuto alla fine della precedente consiliatura, quando si gioiva ed esultava dell’intervento della magistratura che faceva fuori i fastidiosi avversari politici e apriva la strada alla vittoria elettorale di Di Lorito… che diversamente non sarebbe mai potuta avvenire».

CAPOGRUPPO PD FEDELE: «LA NOSTRA È UNA MAGGIORANZA GRANITICA»

«Le ultime affermazioni rilasciate dalla consigliera Marina Febo denotano il suo profondo distacco dalla situazione politica spoltorese. Un atteggiamento simile a quello di Alice nel paese delle meraviglie, che si ritrova a vivere in un mondo parallelo fatto di paradossi e assurdità, dove domina la fantasia e in cui i sogni diventano realtà. Ci spiace interrompere questo suo idillio, ma è giunta l’ora di svegliarsi dal torpore e di aprire gli occhi, perché la maggioranza che affianca il Sindaco Luciano Di Lorito è granitica così come è sempre stata in questi cinque anni, dimostrando di essere una squadra compatta e unita al servizio della collettività. Un fatto unico nella storia politica di Spoltore e non solo». È quanto ha dichiarato il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Giordano Fedele, pronto a smentire le parole della consigliera di opposizione Marina Febo.

«Durante il nostro mandato tutti i provvedimenti della maggioranza sono sempre stati approvati», ha aggiunto. «In Consiglio siamo sempre stati in linea con le proposte della giunta, mostrando un’attenzione particolare alla risoluzione dei problemi e nelle risposte da dare ai cittadini. Ciò non esclude, ovviamente, la possibilità di esprimere liberamente la propria personale opinione su determinati atti. Forse la consigliera Febo dovrebbe iniziare a guardare cosa succede all’interno del suo gruppo politico, che tra l’altro non si riesce a capire qual è: Pdl, Forza Italia, Ncd o Lista civica? In verità, al momento, i suoi interventi e le sue azioni sembrano essere referenziali solo a se stessa. Non ultimo il suo tentativo di dare un’interpretazione fuorviante della realtà».