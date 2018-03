L'Aquila, M5S contro Comune: «su nomina commissari si rischia voto di scambio»

L’AQUILA. «La nota di diffida dell’Anac trasmessa al Comune dell’Aquila circa la mancata trasparenza richiesta dalla legislazione vigente in materia nella gestione amministrativa della città conferma la fondatezza delle nostre preoccupazioni, più volte denunciate nelle conferenze stampa effettuate ed in vari articoli inviati mezzo stampa».

La denuncia è della senatrice Enza Blundo e degli attivisti del M5S L’Aquila Meetup Riuniti.

I 5 Stelle chiedono che tale trasparenza debba essere garantita non solo nella gestione amministrativa del comune dell’Aquila ma anche nelle partecipate e nell’Usra.

E sempre i pentastellati attendono da mesi gli esiti degli accertamenti avviati a luglio 2016 da Cantone sull’esposto effettuato e riguardante le procedure di affidamento dei lavori di riqualificazione di Piazza D’Armi che hanno visto ribassi d’asta dell’ordine del 60%.





«In tale ambito» osserva il M5S «vogliamo sottoporre all’opinione pubblica la procedura posta in essere dal sindaco Cialente inerente l’applicazione del comma 3 bis dell’art. 7 dell’Opcm 3820/2009 ossia la nomina dei commissari degli aggregati dei consorzi che non si sono costituiti nei termini stabiliti di legge o che non hanno provveduto ad effettuare gli adempimenti necessari per lo svolgimento dei suddetti lavori».

I 5 Stelle rilevano il ritardo dell’amministrazione comunale ad individuare una corretta soluzione per adempiere a quanto previsto dall’Opcm/3820/2009 in quanto la costituzione di un albo per la nomina dei commissari è stata deliberata solo in data 23 marzo 2016.

Inoltre si contesta il fatto che la soluzione proposta dall’amministrazione comunale non garantisca l’applicazione dei principi fondamentali alla base di una Pubblica Amministrazione quali il corretto andamento, l’imparzialità nonché l’efficacia e l’efficienza.





«L’iniziale principio adottato di affidamento degli incarichi per “intuito ad personam” (che dava ampia discrezionalità al primo cittadino di scegliere persone esclusivamente secondo la propria fiducia)», dice Blundo, «non poteva che impattare con l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale la componente politica dell’amministrazione non può assumere atti di gestione, i quali debbono essere riservati in via esclusiva ai dirigenti. Il successivo criterio adottato per l’attribuzione dell’incarico tramite “sorteggio” tra coloro che hanno presentato istanza di iscrizione all’albo non risulta essere il più appropriato. Come M5S avremmo adottato criteri tali da garantire le professionalità in funzione delle esperienze maturate, del c.v. nonché dell’importo dei lavori dei consorzi e del numero di incarichi già in possesso dai professionisti facenti istanza».

Secondo i grillini l’assegnazione degli incarichi da parte dell’amministrazione comunale nell’immediato periodo pre-elettorale potrebbe rappresentare una grave ingerenza configurabile «quasi alla stregua di voto di scambio».

«Sempre nell’ottica della trasparenza» osserva il Movimento «invitiamo nuovamente l’amministrazione comunale a dare evidenza dello stato di avanzamento delle più di 600 pratiche relative alla vecchia filiera (quindi progetti completi presentati già prima del 2012 e non solo semplici schede parametriche) che non sono state ancora prese in considerazione per le quali adesso, dopo 7 anni dal sisma, l’amministrazione dovrà dare priorità».