Corte dei Conti, sindaco di Colonnella multato scarica responsabilità su collaboratori

COLONNELLA. Il sindaco di Colonnella, Leandro Pollastrelli, ha ricevuto una multa su indicazione della Corte dei conti ma assicura che la colpa non è sua.

«Cerca di rivalersi sull’ex segretario comunale Luca di Eugenio e sulla responsabile del servizio finanziario Teresa Nicolina Di Buò», denuncia il Pd cittadino che però punta il dito contro l’amministratore pubblico.

La legge (art. 4, DL.149 del 0.6/09/2011) impone ai sindaci, di predisporre entro sessanta giorni prima della scadenza del mandato, una relazione per “dare conto della loro gestione amministrativa, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative”.

La relazione in questione è uno degli appuntamenti più importanti della vita amministrativa locale. E’ un bilancio che fornisce prova documentale di cosa e come si è amministrato. Fornisce numeri e condizioni strutturali sui cui eventualmente misurarsi in campagna elettorale.

Il sindaco, con il supporto dei dipendenti preposti, ha l’obbligo di trasmettere alla Corte dei conti e poi pubblicare sul sito del Comune, la relazione di fine mandato, in questa vi devono essere riportati un gran numero di dati tra cui la situazione finanziaria, le azioni amministrative intraprese.

«Questo non è avvenuto», ricostruisce il Pd di Colonnella, «la relazione è stata pubblicata con oltre un mese e mezzo di ritardo, a ridosso delle elezioni».

Infatti la data precisa è il 27 maggio 2016 mentre doveva essere pubblicata entro il 6 aprile.

«I cittadini non sono stati messi nelle condizioni di conoscere lo stato del Comune e non è stata permessa quindi, una corretta valutazione della precedente gestione amministrativa», insiste il Pd.





L’INTERVENTO DELLA CORTE DEI CONTI

Da qui l’intervento della Corte dei conti con una sanzione che prevede la riduzione del 50% dello stipendio del sindaco per tre mesi, in totale poco più di 2500 euro, e qualora ne fosse stato predisposto l’incarico, anche al responsabile finanziario e/o segretario comunale.

L’applicazione della sanzione è compito dell’ente cioè il Comune, quindi dell’ufficio predisposto alla liquidazione delle competenze.





Ma il sindaco nella delibera 41 firmata ad inizio novembre scarica le incombenze sulla responsabile finanziaria e sull’ex segretario comunale.

«Siamo abituati al suo non ne sapevo nulla, non è colpa mia», contesta il Pd.

Chiede conto alla Di Buò di conoscere chi, oltre a lui, sia soggetto alla sanzione perché essi stessi sono, sempre secondo il sindaco, i responsabili della redazione della relazione e della pubblicazione in ritardo. Intanto Luca Di Eugenio non è stato riconfermato segretario comunale e si dovrebbe agire con un atto di precetto per riavere il ritorno economico.

«Attendiamo di conoscere se c’è stato un effettivo incarico da parte del sindaco ai dipendenti per la predisposizione della relazione», chiude il Partito Democratico.