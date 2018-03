Documenti negati sull’Arca, indagati Di Lorito e dirigente Urbanistica

SPOLTORE. Avviso di conclusione delle indagini con l’ipotesi di reato di omissione di atti di ufficio per il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito.

Indagato anche l’architetto Vincenzo Cerritelli, dirigente del settore Urbanistico del Comune di Spoltore.

L’inchiesta, coordinata dal pm Anna Rita Mantini, è partita dopo un esposto della consigliere comunale di Forza Italia, Marina Febo, che aveva denunciato l’impossibilità di accedere ad alcuni atti e in particolare conoscere le destinazioni urbanistiche di alcune particelle catastali nella zona dell’Arca, dove dal 2001 doveva essere realizzato un campo da calcio.

Le varie risposte hanno lasciato sbalordita Febo: addirittura una volta le era stato spedito esattamente l’atto che aveva lei stessa citato nella sua richiesta.





La consigliera ha tentato anche di parlare personalmente con l’architetto Cerritelli nel suo ufficio comunale cercando di capire meglio cosa intendesse dire, ma senza riuscirci: «si è rifiutato di parlarmi», aveva raccontato Febo.

Sebbene la corrispondenza sia stata sempre scritta per conoscenza anche al sindaco e al segretario comunale, i due hanno sempre taciuto.

«L’architetto Cerritelli», aveva denunciato Febo, «sembra giocare con le parole per sottrarsi alla risposta: infatti non ha ancora fornito la risposta. Qualora l’ufficio non fosse in possesso – e non è il caso – dell’informazione circa la destinazione urbanistica delle particelle, potrebbe rinvenirla con un semplice controllo, il medesimo che dovrebbe mettere in atto per creare un certificato di destinazione urbanistica».

Da parte sua il sindaco aveva risposto che il documento richiesto dalla consigliera in realtà non esisterebbe.





I FATTI PREGRESSI

In pratica dopo la convenzione firmata nel 2001 che prevedeva la costruzione del centro commerciale, agevolazioni varie urbanistiche in cambio di opere pubbliche mai realizzate, non è mai stata attuata per intero nè reclamata dalle amministrazioni comunali che si sono succedute.

Di fatto la collettività non ha potuto beneficiare delle opere pubbliche in compensazione tra l’inerzia del Comune e quella della ditta privata.

Fatti vecchi che però, come detto, proprio in queste settimane sono tornati d’attualità perchè una nuova convenzione è stata firmata.

Sul caso venne aperta da quello stesso esposto archiviato dalla procura di Pescara anche una inchiesta della Procura della Corte dei Conti che aveva calcolato proprio in 400mila euro il danno complessivo.

Poi però stralciati i vari imputati la cifra venne ridimensionata: 200 mila euro tutti addebitati al solo ex sindaco Donato Renzetti.

Di fatto non c'erano responsabili per i restanti 200mila euro.

Da parte sua il primo cittadino ha sempre respinto con forza tutte le accuse. Anche per una questione temporale la sua difesa è sempre stata lineare: «se il progetto, per varie ragioni a me non imputabili, è stato presentato nel 2007 ed io a maggio di quell’anno sono andato via, che responsabilità posso avere se oggi ancora non è stato realizzato?»

In primo grado era stato condannato, in appello assolto.

Dunque l’altro fatto certo è che il danno erariale c’è ma non ci sono i responsabili.

E’ la prova questa almeno del passaggio di cattivi amministratori?

Ancora oggi la vicenda è tutt’altro che chiara e nuovi particolari non secondari emergono.

Da mesi la consigliera comunale Marina Febo (Fi) chiede carte e documenti. Qualche mese fa ha inoltrato una nuova denuncia perché il Comune non risponderebbe al suo quesito, ovvero conoscere la destinazione d’uso di alcune particelle catastali della zona. Alcuni terreni ceduti con la convenzione sui quali dovevano essere realizzate le opere pubbliche sono state invece nuovamente riconsegnate al Comune, con questo passaggio la ditta privata ha potuto evitare il pagamento delle tasse comunali.

Sulla richiesta delle particelle catastali proprio di questi terreni si è incardinata l’inchiesta perchè quelle informazioni non sono mai arrivate.

«Ho sempre svolto le funzioni che mi competono nell’osservanza della massima diligenza richiesta dalla carica che rivesto al servizio della mia comunità e, pertanto, ripongo totale fiducia nell’operato della magistratura che sicuramente accerterà la verità dei fatti denunciati», commenta il sindaco Luciano Di Lorito.