Suap Pescara, regalo di Natale: diritti tecnici aumenteranno anche del 230%

PESCARA. Un aumento dei diritti tecnici con percentuali che vanno dal 60% al 230% e con la maggior parte dei versamenti che passa da € 31 a € 75 (aumento 140%).

E' pronto un regalo di Natale per le attività economiche pescaresi che accederanno al Suap, lo sportello unico per le imprese. Questa mattina nella commissione consiliare "Commercio" di Pescara si è discusso di una proposta di delibera consiliare relativa agli aumenti dei diritti tecnici.

Ne danno notizia i consiglieri Guerino Testa e Fabrizio Rapposelli i quali ritengono spropositato l’aumento e intempestivo l’intervento pur considerando che l’ultimo aumento risale ad alcuni anni fa e che negli ultimi anni c’è stata una diversificazione delle attività commerciali che necessita di una adeguata e diversificata tabella dei diritti.

A tal riguardo i due consiglieri ricordano alla maggioranza che Pescara dovrebbe avere «una vocazione commerciale, e in un momento di profonda crisi del commercio con attività che continuano a chiudere, anziché incentivare il privato ad avviare nuove attività lo si continua a vessare con aumenti dei diritti che vanno ad aggiungersi agli altri (già gravosi) oneri per i commercianti (vedi occupazione suolo pubblico per tende, tavoli e sedie, fioriere o ancora imposte di pubblicità)».

Inoltre si consideri che a fronte degli aumenti proposti non c’è alcun ritorno oggettivo per i commercianti o per i tecnici che comunque continueranno ad interfacciarsi sempre con lo stesso numero esiguo («frutto di una scellerata scelta politica») di operatori del Suap, oberati di lavoro.

«L'eventuale adeguamento dei diritti poteva essere proposto anche in maniera graduale, ad esempio», dicono i consiglieri, «nel corso del prossimo triennio e correlato ad un concreto ritorno in termini di servizi offerti. «Il centro destra», annuncia il capogruppo Testa, «in commissione e in Consiglio si opporrà di sicuro con forza contro tali aumenti».







Critici anche i consiglieri della Lista Teodoro formalmente in maggioranza ma ultimamente più critici della minoranza.

«Il primo atto dell'assessore Scotolati è una delibera che porterà in aula consiliare per continuare a far morire il commercio nella città di Pescara» dicono Massimiliano Pignoli e Piernicola Teodoro,

«ci meraviglia che l'assessore al Commercio Cuzzi non abbia mosso nessun tipo di osservazione o rimostranza visto che gli aumenti arrivano fino al 300 per cento. Anche in questo caso presenteremo una serie di emendamenti migliorativi per evitare l'aumento di queste tariffe. Uno che oggi apre un'attività già deve essere considerato un eroe, basta verificare la zona centrale di Pescara per vedere come siano pochi coloro che riescono a sopravvivere. Il sindaco Alessandrini aveva detto che questi 3 assessori avrebbero elevato il livello della giunta, ma per ora solo le tariffe sono salite. I nostri emendamenti, come sempre accade, sono finalizzati a migliorare la delibera, questo è solo l'ennesimo esempio. Noi siamo la sentinella di questa giunta rispetto ai temi delle tasse, del sociale e dei regolamenti».