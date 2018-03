Comune Pescara, bagarre in aula contro lista Teodoro: «maggioranza boicotta se stessa»

PESCARA. Lo avevano annunciato e lo hanno fatto: ieri tutte le forze politiche di opposizione hanno consegnato alla Lista Teodoro la mozione di sfiducia contro il sindaco Alessandrini chiedendo di firmarla per portare in Consiglio comunale la discussione sulle incapacità del primo cittadino e sulla necessità di rimandarlo a casa.

La Lista Teodoro, come previsto, non l’ha firmata: «preferisce continuare a fare il suo teatrino in aula», ha sbottato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio, Marcello Antonelli.

«La cosa più grave è che questo avviene nel silenzio del sindaco e del Pd, che hanno paralizzato la città. Noi non possiamo più accettarlo: al sindaco Alessandrini chiediamo di assumere una decisione forte, con senso di responsabilità, rassegni le sue dimissioni, poi nei venti giorni che ha a disposizione per eventualmente ripensarci vedremo i nervi scoperti di chi vuole veramente andare a casa e di chi recita un ruolo».

A scatenare la bagarre in aula è stata, alla ripresa dei lavori di ieri mattina, il riavvio degli emendamenti ostruzionistici da parte della Lista Teodoro, dinanzi ai quali il consigliere Giuseppe Bruno ha addirittura proposto di sospendere i lavori del Consiglio per riunire i Capigruppo e valutare se quegli emendamenti potessero essere migliorativi rispetto alla delibera stessa.

«Se adesso veramente la maggioranza tenta di far passare la tesi del consigliere Bruno, ossia che gli emendamenti della Lista Teodoro sono realmente migliorativi, allora voi state prendendo in giro i cittadini e questo non ve lo permettiamo. Ho già detto al sindaco Alessandrini – ha sottolineato in Aula il Capogruppo Antonelli – che oggi i lavori non iniziavano se non fosse venuto in aula. È arrivato, ma non per stare zitto sulla sua comoda poltrona, ma deve alzarsi e dirci cosa intende fare con un gruppo consiliare della sua maggioranza che è dichiaratamente contro di lui e che per questo motivo sta bloccando da giorni i lavori dello stesso Consiglio comunale».





«Per questo caro sindaco – ha detto Antonelli rivolgendosi direttamente ad Alessandrini – io la invito a dire pubblicamente cosa intende fare. Al tempo stesso chiediamo ai due consiglieri della Lista dissidente di sottoscrivere la nostra mozione di sfiducia pronta da un anno perché non c’è nulla di meglio che aprire il dibattito sul futuro del sindaco».

«Non riusciamo più a votare nulla», ha contestato la consigliera del Movimento 5 Stelle, Enrica Sabatini, «c’è questo ostruzionismo della maggioranza che boicotta se stessa. Loro contestano perché non hanno più l’assessore e improvvisamente hanno scoperto che questa amministrazione non è più credibile. Oggi dicono la verità. E voi», ha continuato Sabatini indicando la maggioranza e il sindaco, «siete tutti apatici, state lì, guardate, aspettate. Noi buttiamo le ore qui dentro, paghiamo i dipendenti e non concludiamo niente. Vogliamo passare 2 anni in scacco alla maggioranza?»

L’esponente dei 5 Stella ha poi chiesto ad Alessandrini quali sono le richieste della lista Teodoro: «cosa vogliono? Noi non lo sappiamo?»

A rispondere ci ha pensato direttamente Teodoro che per togliere «dall’ imbarazzo il sindaco» ha spiegato: «in cambio non vogliamo nulla e non barattiamo nulla. Mai nessuno ha chiesto qualcosa in cambio di qualcos’altro. Non siamo interessati alla poltrona ma a migliorare i lavori dell’aula».





LO SCATTO DELLA MINORANZA

Subito dopo tutti i gruppi di opposizione, Forza Italia, Pescara in Testa, Pescara Futura e Movimento 5 Stelle hanno lasciato i propri scranni e hanno raggiunto quelli della Lista Teodoro con la mozione di sfiducia chiedendo loro di firmarla, un gesto che ha scatenato il caos in aula con la sospensione di un’ora dei lavori del Consiglio.

L’opposizione ha sottolineato che porterà ancora avanti la mozione di sfiducia: «noi siamo disponibili anche oggi alle dimissioni immediate per consentire ai pescaresi di tornare alle urne, ma non pensiamo che la maggioranza sia disponibile in tal senso. Forse un’azione di protesta da parte dei cittadini sarebbe utile, una protesta anche contro una forza politica che non sta più in giunta, che vuole stare in maggioranza e che di fatto la ricatta, la tiene sotto scacco, non disdegnando qualche posto nei vari Cda».

Secondo Forza Italia l’effetto prodotto dalla vicenda di ieri è stato anche quello di far emergere, «scandalo sullo scandalo», delle ‘trattative’ politiche che nel Palazzo comunale vengono condotte «da qualche dirigente di spicco»