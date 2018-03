Consiglio Provincia di Teramo: ecco elenco di chi può votare

TERAMO. E’ stato pubblicato l’elenco degli aventi diritto al voto suddivisi per fasce di popolazione.

Il corpo elettorale è composto da 575 votanti.

La base elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale è rappresentata dall’insieme dei consiglieri e dei sindaci dei Comuni della provincia, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione. Non partecipa alla votazione il Comune di Tortoreto, attualmente commissariato.

Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

Le liste dovranno essere presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia in Via Milli n. 2 dalle ore 8 alle ore 20 di Domenica 18 Dicembre e dalle dalle ore 8 alle ore 12 di Lunedì 19 Dicembre, utilizzando l'apposita modulistica; è di 29 il numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale.

I calcoli sono rintracciabili sul verbale dell’ufficio elettorale ed i moduli sono a disposizione sul sito.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati i dati ufficiali sugli indici ponderali di voto (il “peso” di ciascun votante sulla base della popolazione rappresentata).