Vasto, Ludovica Cieri lascia il Movimento 5 Stelle: «sono rimasta finchè ci ho creduto»

VASTO. Voleva guidare la città di Vasto, ha raccolto 5 mila voti ma dopo 6 mesi lascia per problemi «interni».

Ludovica Cieri, 42 anni, gela tutti e se ne va. La candidata sindaco entrata a giugno in Consiglio comunale, tra i banchi dell’opposizione, ha deciso di firmare le dimissioni.

Contrasti con i colleghi che vanno «molto oltre le semplici difficoltà che fisiologicamente possono nascere in ogni gruppo».

E così Cieri se ne va e lo annuncia attraverso una lettera aperta in cui spiega il suo malessere e chiede scusa ai cittadini che avevano creduto in lei. I toni sono pacati, i contenuti criptici. Non esterna nel dettaglio le ragioni della sua scelta ma preferisce restare sul vago. Lascia il suo incarico di consigliera, lascia il Movimento e la politica perché continuare con altre casacche «non mi interessa».

«Io esco dalla vita politica così come sono entrata, con la certezza di essere riuscita a non farmi toccare dal compromesso, dalle scelte opportunistiche, dal senso del bene comune a corrente alternata».

Cieri spiega anche che si augura che il suo addio («così forte e definitivo», serva a stimolare «una seria riflessione interna, a mio avviso più che mai necessaria, da cui ripartire con capacità autocritica e rinnovata consapevolezza, al fine di trovare i giusti e corretti spazi di confronto politico e di incisiva operatività che possano fare il bene della nostra comunità cittadina».







MI SONO IMPEGNATA FINCHE’ CI HO CREDUTO

«Mi sono impegnata con fervore, passione, instancabile laboriosità», scrive Cieri, «almeno fino a quando ho creduto di poter contribuire a quel sogno che mi ha guidato in questo percorso».

La ormai ex consigliera comunque non prende le distanze dalla forza politica nella quale ha militato («sono certa che rappresenti per il nostro Paese l’unica vera possibilità di salvezza, l’ultima speranza») e spiega di non aver smesso di crederci.

«Temo, però», scrive, «di aver valutato alcuni aspetti in modo difforme da come, poi, si sono realmente palesati e che ho avuto modo di riscontrare con particolare riferimento al modo ed alla volontà di tradurre in atti concreti gli ideali e i valori del MoVimento».

«Ho inteso essere la voce di un gruppo coinvolto pienamente in azioni finalizzate a cambiare, migliorandola, la vita dei nostri concittadini. Una voce decisa e cristallina che non credo possa o debba diventare afona, a seconda dei casi», si legge ancora.







«LE QUESTIONI ENDOGENE»

«In questi mesi mi sono troppo spesso trovata a dovermi occupare di questioni, tutte endogene, che personalmente non trovo conformi all’idea che io ho fatto mia del Movimento; questioni che, a mio parere, vanno molto oltre le semplici difficoltà che fisiologicamente possono nascere in ogni gruppo», si legge ancora nella lettera. .

«Queste continue e sfiancanti distrazioni hanno finito per togliere forza, concentrazione e tempo a quella che, credo, dovrebbe essere l’azione di un Consigliere comunale di Opposizione del M5S.

Ho colto, strada facendo, dinamiche che mi hanno fatto riflettere sul sentirmi o meno nel posto giusto, nel Movimento così come io l’ho sempre interpretato e vissuto.

Un mio errore di valutazione iniziale, forse. Una presa d’atto che, oggi, mi impedisce di identificarmi ancora nella comunità locale del Movimento, per come l’ho inteso io».







PERSO L’IMPETO

«Un’amara constatazione che mi costringe a ritornare su una scelta per la quale mi sono giunte le vostre attestazioni, di cui ho profondo rispetto. E proprio per questo rispetto, dolorosamente, sono costretta a prendere atto e a rendervi conto dell’impossibilità, per coerenza con le mie convinzioni più profonde rispetto al significato del Movimento e del ruolo di Portavoce, di poter svolgere questo ruolo con lo stesso impeto e la stessa passione che mi hanno animato inizialmente, quando le premesse sembravano ben diverse dalla realtà attuale», continua Cieri.