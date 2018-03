Teramo, «fermare i lavori sul corso nel periodo natalizio per favorire commercio»

TERAMO. La situazione economica in cui versa tutta la penisola non è delle migliori e naturalmente anche a Teramo non si fanno i salti di gioia. Se la crisi poi è accentuata da “politiche commerciali” pressoché inesistenti allora qualche domanda bisogna anche porsela.

Ad intervenire in merito al commercio cittadino è il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia – AN unitamente a Raimondo Micheli consigliere comunale del partito:

«La situazione è drammatica e peggiora giorno dopo giorno, il commercio cittadino nel centro storico è praticamente immobile non solo per la crisi ma anche per l'inerzia dell'amministrazione nel trovare soluzioni idonee – introduce Micheli – ed in questi giorni potrebbe aggiungersi una pietra tombale su questa criticità data la volontà di proseguire i lavori sul corso anche durante le festività venendo meno così ai precedenti accordi».





Un momento difficile insomma, ulteriormente amplificato dall'ultimo terremoto: «Come se non bastasse trovo disarmante realizzare un evento interessante come quello dei mercatini di Natale in viale Mazzini dove già ne vengono realizzati altri nel corso dell'anno – continua Micheli – propongo allora di sfruttare le vie del centro storico, oltre a piazza Martiri, trovando una soluzione che integri in due sole occasioni anche il mercato del sabato mattina».

Dunque da una parte la condivisione di Micheli delle richieste dell'assessore al commercio Roberto Canzio sui lavori e dall'altra un suggerimento a rivedere la location dell'unica manifestazione ad oggi programmata oltre a chiedere maggior impegno: «Se non fosse per alcuni esercizi commerciali che si organizzano autonomamente saremmo praticamente fermi e le festività natalizie sono alle porte».

Rivitalizzare dunque il centro con iniziative semplici: «Basta proporre piccoli eventi, iniziative per i più piccoli con la partecipazione magari delle scuole, coinvolgere gruppi musicali del nostro comprensorio, espositori artigianali, insomma di idee che si possano poi concretizzare con facilità e sostenibilità economica ne esistono a iosa, basta un pizzico di volontà».