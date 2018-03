Sicurezza Pescara, «ci vuole l’esercito». Raccolta firme del centrodestra

PESCARA. Cento firme raccolte ogni ora: è questo il ritmo con cui sta viaggiando la raccolta di adesioni lanciata da Forza Italia alla richiesta, rivolta al Governo Renzi, di assegnare anche a Pescara un contingente dell’Esercito per fronteggiare l’emergenza sicurezza.

Martedì tutte le istanze saranno consegnate al senatore Maurizio Gasparri affinchè le consegni, a sua volta, al Governo.

La richiesta è quella di mettere a disposizione di Pescara una quota del contingente dell’Esercito Italiano, fino a pochi giorni fa mobilitato per il Giubileo straordinario, e ora assegnato all’Operazione ‘Strade Sicure’. Compito dei militari sarà quello di coadiuvare l’azione di controllo del territorio oggi effettuato dalle Forze dell’Ordine.

«L’emergenza odierna ha un nome e un cognome, quello del sindaco Marco Alessandrini che per due anni ha volutamente ignorato il decadimento della città, terra di conquista della criminalità, tra assalti ai furgoni portavalori, rapine negli uffici postali, spaccate notturne, senza contare il vandalismo imperante, l’accattonaggio e il dramma della disordinata movida pescarese», hanno spiegato il capogruppo di Forza Italia in Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e i gruppi consiliari di Forza Italia e Pescara in Testa.

«Ora all’improvviso il sindaco Alessandrini annuncia di voler impiegare le ‘telecamere mobili’ per sorprendere chi sporca la città, dopo aver interrotto il processo di installazione della videosorveglianza fissa che con il centrodestra stava interessando tutto il territorio; oggi annuncia sgomberi forzosi di baracche e panchine, dove i clochard torneranno puntuali; oggi annuncia misure, ma in realtà non sa neanche da dove cominciare. In due anni Pescara è piombata nel caos: siamo passati dai furtarelli di qualche pensionato, con trattamento sociale, ‘costretto a rubare per fame’, agli assalti ai portavalori, alle rapine con travisamento alle Poste centrali, alle spaccate ai danni degli esercizi commerciali, finanche nel cuore della città e in orari tardo pomeridiani o mattinieri, al vandalismo imperante, agli accattonaggi sin dentro i locali dediti alla ristorazione, alle rapine a mano armata dentro le abitazioni con i poveri cittadini, spesso anziani, picchiati selvaggiamente. E questo senza dimenticare la condizione di degrado e di invivibilità dell’area circostante la stazione centrale dove, sgomberato un mercato abusivo degli extracomunitari, bivaccano dalla mattina alla sera centinaia di ambulanti abusivi e dove tutto lascia temere e ipotizzare lo svolgimento di traffici illeciti».

Ma il centrodestra punta il dito anche contro il degrado che da tempo funesta la centralissima movida pescarese: «ridotta di sera a un vespasiano a cielo aperto dove vige l’assoluta anarchia tra bivacchi, ubriachi molesti, lanciatori di bottiglie di vetro, incivili e vagabondi capaci solo di aumentare il disagio dei molti residenti, oggi anche spaventati dall’idea di veder pubblicato il proprio nome sui quotidiani per il rischio di ritorsioni».

Davanti alle richieste del centrodestra Alessandrini «ha semplicemente fatto orecchie da mercante», lamentano i consiglieri regionali e comunali che adesso si appellano al senatore Maurizio Gasparri.

«In due anni non una delibera è stata adottata per fronteggiare la drammatica éscalation di criminalità. Per questa ragione lo scorso maggio avevamo chiesto al Prefetto di convocare un Tavolo per l’Ordine pubblico e la Sicurezza, allargandolo anche alle forze politiche di opposizione, vista la delicatezza e l’urgenza delle tematiche da affrontare e per le quali occorreva e occorre trovare soluzioni urgenti, immediate e concrete che la giunta Alessandrini non è stata capace né di ipotizzare né di proporre né tantomeno di attuare».



LE FIRME

«La risposta dei cittadini e dei commercianti è stata straordinaria – hanno aggiunto il capogruppo Sospiri e i Gruppi Forza Italia-Pescara in Testa -: stiamo raccogliendo cento firme all’ora, con pescaresi che stanno venendo in sede da ogni quartiere della città, da via Monte di Campli, ai colli, a via Tirino, da corso Vittorio Emanuele a via Gramsci, da via Raffaello a via Primo Vere, questo a indicare quanto sia avvertita ovunque l’emergenza sicurezza, e la richiesta dei cittadini è sempre la stessa, ‘fate qualcosa, non ne possiamo più’ è il ritornello che stiamo ascoltando da questa mattina. Questo accompagnato dalla bocciatura clamorosa del sindaco Alessandrini».