Referendum a spese dei contribuenti: Alessandrini ha ignorato le prescrizioni del prefetto

PESCARA. «Purtroppo le cattive frequentazioni hanno incrinato la cultura della legalità che avrebbe dovuto contraddistinguere il nostro sindaco».

Ad un giorno dalla polemica che ha investito il sindaco Marco Alessandrini sul viaggio con l’auto del Comune fino a Roma per registrare una tribuna politica sul referendum, l’ex consigliere regionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo non si placa e torna all’attacco.

Acerbo stuzzica il primo cittadino parlando di «cattive compagnie» e gli ricorda anche le sue origini. Ma soprattutto rigetta le accuse di antipolitica ricordando che qualche giorno fa anche il prefetto aveva inviato agli amministratori pubblici le regole del gioco referendario: campagna elettorale sì, se volete, ma a spese vostre.

Ieri proprio Acerbo aveva denunciato il malcostume del sindaco di Pescara che è arrivato presso gli studi Rai di Saxa Rubra con auto, autista e addetto stampa del Comune per partecipare ad un programma che nulla aveva a che fare con i suoi compiti istituzionali.

Il sindaco in trasmissione aveva risposto «fornirò all’onorevole Acerbo anche la mia agenda così spieghiamo quali sono le ragioni che ci hanno condotto a Roma».

Oggi Acerbo, però, conferma di non aver avuto indicazioni in merito: «in un prolisso comunicato sull’argomento non ha fornito alcuna delucidazione sulle ragioni per cui i contribuenti pescaresi hanno dovuto pagare benzina, autostrada, e due dipendenti comunali per consentire al sindaco di andare a fare campagna elettorale fuori Regione».







Eppure il sindaco continua sulla sua linea cripto-filosofica continuando ad elargire concetti che però non sembrano essere facilmente compresi dai cittadini.

Ad un suo “amico” su Facebook Alessandrini precisa:



«Incontri riservati che portano risultati per la comunità, sono cosa diversa da incontri segreti per complottare contro il bene comune e la cittadinanza. Le attività di un amministratore possono essere riservate perché i risultati maturino e mai segrete. Le assicuro che qui nessuno compie azioni alle spalle della comunità».

Magari ha ragione ed incontri riservati non significa lavorare alle spalle ma nemmeno significa trasparenza ed infatti il cittadino gli risponde:

«”Amministrazione trasparente" non dovrebbe rimanere solo una pagina del sito web istituzionale perché lo prevede la legge, ma un principio di governo. Dire che era a Roma indicando il motivo di un eventuale incontro non penso che metta a rischio la comunità e permetterebbe all'opinione pubblica di verificare. Non pensa che sia troppo semplice dire che era a Roma per motivi "riservati"? I cittadini devono poter sapere cosa va a fare un loro rappresentante in giro. Tra l'altro la parola riservato in una pubblica amministrazione non dovrebbe esistere a parte per i dati protetti dalla privacy».

Ma poi questa inopportuna e incompresa linea del sindaco come si concilia invece con quella del suo principale, il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, che almeno della pubblicità alla sua agenda ne continua a fare un vanto di laboriosità e trasparenza (anche se intesa a modo suo)?

E oggi Acerbo regionale ricorda che il comportamento del sindaco, come quello di quasi tutti gli esponenti di governo nazionale, regionale o locale contrasta con la normativa in materia di campagna elettorale (e non solo).

E solo qualche giorno fa il sindaco ha ricevuto, come tutti i suoi colleghi, la tradizionale circolare della Prefettura che al punto ‘A’ chiarisce che «singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (…)possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze».

«la critica al sindaco di Pescara non è dunque antipolitica ma richiamo al rispetto della normativa e della correttezza istituzionale», sottolinea Acerbo.

Oggi pare che il sindaco andrà a Napoli a una manifestazione per il sì con la sua automobile e a sue spese. «Segnalare il malcostume è servito a ricondurre il sindaco a comportamenti più corretti», dice Acerbo.