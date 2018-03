Vaccaro, assessore illegittimo: accolto ricorso di Sinistra Italiana

MONTESILVANO. Il Tar accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l’assessore Fabio Vaccaro, l’ultimo nominato in giunta dal sindaco Maragno.

Il tribunale amministrativo si è da poco pronunciato sul ricorso di Sel accogliendolo e accettando la tesi secondo la quale non è stata rispettata la norma sulla parità di genere e, dunque, delle donne in giunta.

La nomina di Aldo Vaccaro è, allora, illegittima e dunque decade.

«L'amministrazione Maragno», dice oggi Daniele Licheri di Sel, «ci aveva contestato che il mancato rispetto delle quote rosa in giunta non sarebbe dovuta essere una questione di nostra pertinenza: Ebbene sono felice di poter annunciare che invece non solo era legittimo il ricorso ma soprattutto che avevamo ragione sopratutto nel merito».

Montesilvano, quinta città d'Abruzzo per numero di abitanti, sembra avere un problema con le donne, o meglio, con il rispetto della legge 215/2012 che disciplina il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali. Sotto l’aspetto tecnico-giuridico sono state rilevate «palesi violazioni» ed «anomalie procedurali» nell’atto amministrativo oggetto della disamina di Sel, la nomina del settimo assessore da parte del sindaco Maragno.

«Ci sono aspetti di perplessità ed illiceità nel decreto in questione che sono stati posti a fondamento dell’atto di ricorso, già condivisi da importante giurisprudenza», hanno spiegato gli esponenti di Sel.

«Quando nel recente passato (amministrazione Di Mattia) ci siamo trovati di fronte al rispetto della normativa vigente, il nostro partito ha avuto un ruolo attivo e concreto con la nomina dell'assessore Rosa Pagliuca. Constatiamo che vige il principio dei due pesi e due misure, rispetto alla rappresentanza di genere, visto che in precedenza il centrodestra si scagliò contro Di Mattia».

In questo caso, invece, Sel ha invitato il sindaco Maragno a rispettare la rappresentanza di genere quando ha rimodulato la sua Giunta con la nomina del settimo assessore.

Maragno invece è andato avanti per la sua strada costiostituendosi in giudizio e soccombendo per ora.

Vittorio Iovine, avvocato del ricorso al Tar spiega: «la pronuncia del Tar ha confermato la giustezza giuridica della nostra impostazione, ribadendo un principio ormai non più rivedibile secondo il quale adeguata istruttoria, ricerca fuori dal palazzo e approfondita motivazione siano presupposti indefettibili alla eventuale e solo residuale deroga alla normativa sulle quote di genere».