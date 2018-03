Pista ciclabile via Muzii, «i pescaresi dicono no»

PESCARA. «I pescaresi non vogliono la realizzazione della pista ciclabile su via Leopoldo Muzii».

E’ questo il responso emerso dal sondaggio promosso dal centrodestra: 394 voti contrari e solo 6 favorevoli sulle 400 schede complessive preparate.

«Un voto quasi plebiscitario», commentano il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, promotore dell’iniziativa con l’Associazione culturale #Pescaraprima, con i consiglieri comunali di Forza Italia Marcello Antonelli, Vincenzo D’Incecco e Fabrizio Rapposelli, e con i consiglieri della lista ‘Pescara in Testa’ Guerino Testa, Alfredo Cremonese e Massimo Pastore.

La pista su via Leopoldo Muzii, parallela al marciapiede lato nord, collega quella della riviera e della strada parco a quella di via Margherita.

Un’opera inutile, secondo il centrodestra, «visto che a 50 metri c’è già quel collegamento, rappresentato da viale Sabucchi, che collega direttamente la riviera alla strada parco, altra opera concepita e realizzata dal centrodestra sfruttando una stradina piccola e secondaria che oggi assolve in maniera perfetta a tale funzione, senza creare né intralci né interferenze con la viabilità carrabile in pieno centro».

Al contrario la pista ciclabile su via Muzii, dice sempre il centrodestra, rappresenterà un pericolo «visto che andrà inevitabilmente a interferire anche con il transito dei bus, con evidenti rischi per gli stessi ciclisti. Infine è assurdo costruire una pista, restringendo un importante asse viario carrabile, per consentirne l’utilizzo per 3 mesi l’anno al massimo, ossia i mesi della stagione balneare, un doppione inutile che creerà solo disagi, ma soprattutto priverà un’area commercialmente strategica per il territorio di almeno 15 posti auto. Il sindaco Alessandrini dirà che quella pista serve per congiungere l’anello che dalla riviera, correndo su via Muzii, percorrerà viale Regina Margherita per poi però reimmettersi nel traffico automobilistico di via Nicola Fabrizi, dove la pista ciclabile non c’è, dunque non c’è alcun anello ciclabile, contrariamente a quanto accade con viale Sabucchi». L’opera costerà ben 250mila che secondo il centrodestra dovrebbero essere utilizzati per coprire le buche e le voragini disseminate su Pescara e per il rifacimento della segnaletica stradale.

«I cittadini, residenti e non», spiegano i consiglieri di centrodestra, «si sono precipitati a firmare in maniera quasi unanime: tutti si sono detti contro la pista ciclabile, che ritengono inutile esattamente come quella di via Regina Margherita, dove piuttosto va risolto il problema delle doppie file. Quella pista ciclabile non la vuole nessuno, a partire dai ciclisti, e ci hanno sollecitato azioni dure per bloccare il progetto. Alla fine delle due ore e mezza dedicate al sondaggio il risultato non lascia spazio a dubbi: sulle 400 schede disponibili, 394 persone hanno votato contro la pista e solo 6 a favore, ma pure proponendo una serie di prescrizioni».