Pescara, Alessandrini nomina dirigente la fedelissima di D’Alfonso

PESCARA. Parte oggi l’incarico conferito nei giorni scorsi dal sindaco Marco Alessandrini a Barbara Becchi, 48 anni.

Si tratta di un incarico di alta specializzazione, a tempo determinato, extra-dotazione organica, di “Esperto in progettazione finanziata”, con inquadramento nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo.

«Una scelta che arriva alla fine di un percorso di evidenza pubblica e tiene conto di tutte le normative di riferimento», ha detto Alessandrini. L’incarico durerà fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco.

Il nome non è di quelli sconosciuti, anzi.

Becchi, responsabile di una società di microcredito, già presidente della “Scuola di Regione - alta formazione per le decisioni istituzionali” dei dalfonsiani, fino ad agosto 2015 lavorava a stretto contatto con il presidente D’Alfonso.

A luglio del 2014, infatti, fresco di nomina e alla ricerca di una squadra affidabile al suo fianco, fu proprio D’Alfonso a sceglierla e ad assumerla a tempo determinato ed a tempo pieno (categoria C) assegnandola alla “Segreteria del presidente” della Giunta regionale con sede di servizio in Pescara.

Da gennaio 2015 e fino a settembre Becchi è stata scelta per il cda della Saga (poi non riconfermata) e da settembre scorso è consulente di Abruzzo Sviluppo.

In quest’ultimo caso, da tre mesi, si sta occupando Assistenza tecnica POR FSE Regione Abruzzo 2014/2020.

Adesso inizia questa nuova avventura al Comune di Pescara: tra i vari curricula arrivati il primo cittadino ha scelto proprio la fidatissima di D’Alfonso.

«Auguro a Barbara Becchi, che vanta una solida esperienza in questo campo, un buon lavoro», le ha detto Alessandrini, «sono convinto che la sua professionalità sarà messa a frutto al più presto, affinché possa dare alla città non solo respiro, ma anche una progettualità in grado di dare risposte a più comparti che oggi soffrono proprio a causa della ristrettezza delle risorse».

Una laurea in Scienze politiche alla D’Annunzio nel cassetto, poi un master di due anni in Diritto, Economia e Politica delle Comunità Europee al Collegio Europeo di Parma e un corso di specializzazione in europrogettazione alla Regione Lazio all’inizio del 2000.





Dunque a conti fatti al Comune c’è un dirigente in più di cui proprio non si poteva fare a meno e pensare che pare che le casse non godano proprio di estrema floridezza e che in passato si sia tagliato molto forse troppo. E dire che appena qualche giorno fa Il Centro aveva calcolato in 1,1 mln di euro la spesa per 13 persone tra direttori e dirigenti.

Ma non è forse questo il punto vero della questione visto che tutti percepiscono stipendi secondo la legge.

La domanda forse più attinente sarebbe: sono davvero tutti utili i dirigenti, pieni di lavoro e indispensabili? E’ proprio fuori luogo pensare ad una razionalizzazione dei dirigenti per risparmiare qualcosa?

Evidentemente è una bestemmia se si ingrossa la truppa.

A proposito di risparmio da decenni il Comune fa uso disinvolto di collaboratori esterni, molti di questi vengono incaricati come Rup, responsabili di procedimento, e sono sempre gli stessi da anni con contratti che continuano a rinnovarsi ad libitum.