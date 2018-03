Chieti, il Villaggio Celdit è a prova di sisma?

CHIETI. Dopo il sisma che ha colpito il centro Italia cresce la preoccupazione per il Villaggio Celdit di Chieti Scalo, quartiere abitato da circa 420 famiglie di residenti e da numerosissimi studenti universitari fuorisede che frequentano il Campus dell’Università Gabriele D’Annunzio.

Per questo il vice presidente della II Commissione Consiliare Lavori Pubblici, Alessandro Marzoli (Pd) ha presentato una interrogazione al sindaco di Chieti.

Nell’interrogazione viene sollevato il problema della sicurezza di alcune palazzine Ater di via D’ Annunzio e via Pescara all’ interno del Villaggio Celdit, problema che venne evidenziato già durante i controlli effettuati dall’Ater dopo il sisma de L’Aquila nel 2009 ma non risolto.

Lo stesso interessa ancora oggi la popolazione che vi risiede e che vive giorni di angoscia e di comprensibile preoccupazione.

«La situazione di degrado non riguarda soltanto gli edifici Ater», spiega Marzoli, «dal momento che anche molti marciapiedi e strade del quartiere sono fortemente dissestati ed impraticabili in alcuni tratti».

Infine i residenti denunciano la presenza di ratti tra l’ erba che cresce alta in alcuni punti e l’interruzione costante dei servizi idrici nel quartiere.

Le domande rivolte al sindaco: l’amministrazione comunale è a conoscenza della particolare situazione in cui versano gli edifici di Via D’ Annunzio e Via Pescara all’ interno del Villaggio Celdit? Esistono rischi per la sicurezza delle persone che li abitano? Quali iniziative l’ Amministrazione Comunale ha intrapreso dal 2010 ad oggi per sollecitare l’ ATER ad intervenire sugli edifici di sua proprietà nel quartiere?

Quali iniziative sono in programma per la riqualificazione del quartiere e in particolare per la ristrutturazione dei marciapiedi e la sicurezza del manto stradale? Sono in programma iniziative di disinfestazione? Con quale frequenza vengono effettuati la pulizia e lo sfalcio dell’ erba?