Comune Ortona, incarico progettista affidato all’amico architetto-giornalista

ORTONA. «Azione da ‘Prima Repubblica’».

Così Simone Ciccotelli, coordinatore locale di Forza Italia, definisce l’incarico che la maggioranza al Comune di Ortona guidata da Vincenzo D’Ottavio ha affidato all’architetto Nando Marinucci per il progetto definitivo di riqualificazione della sede comunale (175 mila euro circa).

Ciccotelli non si lascia sfuggire che Marinucci, oltre ad essere architetto, è anche il direttore del quotidiano on-line Abruzzo Popolare, da cui discende Ortona Popolare che ha il suo terminale politico nel senatore Tommaso Coletti.

«Di certo», dice Ciccotelli riferendosi alla scelta dell’architetto, «non è un’azione non voluta, figlia del caso». L’esponente di Forza Italia parla di «delibere favorevoli ad amici di partito».

Nella delibera 242 del 13 settembre scorso la giunta D’Ottavio ha stabilito che per reperire i fondi necessari per i lavori del Comune bisogna modificare l’originale destinazione di mutui contratti per la realizzazione di opere dedicate al territorio.

Così sono stati girati per il progetto dell’architetto quasi 35 mila euro destinati alla sistemazione di aree verdi sottostanti la Passeggiata Orientale, 47.357 euro per la sistemazione di sottopassi pedonali località Foro, 30 mila euro per la realizzazione della vasca di accumulo delle acque sorgive Villa Rogatti, 40 mila euro per la realizzazione di pozzi artesiani Bardella e Villa S. Tommaso e 22.557 euro per realizzazione area verde attrezzata in località S. Lucia.

Per quanto riguarda invece le voci del progetto dell’architetto prescelto 124.837 euro saranno destinati per i lavori a corpo (stima provvisoria), 3.745 euro per i costi per la sicurezza, 10.000 euro per spese tecniche relative alla progettazione preliminare e definitiva e alla direzione dei lavori, altri 7 mila euro per spese tecniche relative alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 3 mila euro per gli allacciamenti ai pubblici servizi e impianti di filtraggio e 1.000 euro per spese per commissioni giudicatrici e spese di pubblicità , 6.241 euro di imprevisti e 19.000 di Iva.



IL PONTE CROLLATO IN CONTRADA ARIELLI

«Capiamo la necessità di migliorare la sede del Municipio, tanto per decoro quanto per immagine», continua Ciccotelli, «ma anziché annullare il finanziamento, e quindi la realizzazione di alcune opere, l’amministrazione avrebbe potuto lavorare diversamente al fine di programmare i propri interventi sia nella definizione delle priorità sia nel reperimento dei finanziamenti».

Secondo Ciccotelli in tale logica avrebbe dovuto tenere in debita considerazione il ripristino del ponte crollato in Contrada Arielli: «i cittadini residenti e non solo, dopo ormai due anni, si aspettano che il progetto, già redatto, sia finanziato e realizzato».

Il ripristino sarebbe necessario soprattutto per due ragioni: permettere a residenti ed agricoltori di raggiungere le proprie abitazioni e terreni senza percorrere tragitti differente prolungati di chilometri e chilometri, ma soprattutto per evitare ulteriori e possibili conseguenze visto che il corso dell’acqua lungo il fiume viene ostruito tanto dal cemento crollato, quanto dalla ormai fitta vegetazione, ma anche dai rifiuti che gli incivili hanno pensato di buttarvi a margine ed all’interno facendone una nuova discarica. Con una possibile ed abbondante pioggia cosa potrebbe accadere?

Ciccotelli lancia un appello all’sssessore De Iure: «si riappropri del proprio ruolo impedendo che certe azioni da “prima repubblica” vengano compiute e di farsi promotore presso le deputate sedi, soprattutto regionali, affinché vengano trovati e stanziati i fondi necessari per realizzare le opere già programmate al fine di prevenire nuovi danni da alluvione».