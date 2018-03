Francavilla al Mare: «in arrivo nuove colate di cemento»

FRANCAVILLA AL MARE. «La delibera di approvazione delle aree definite zone bianche così come predisposta potrebbe portare potenziali danni al territorio di Francavilla, già massacrato negli anni da una pessima politica del territorio ».

A dirlo è il consigliere di opposizione Stefano Di Renzo -. I pareri obbligatori alla variante del PRG forniti dagli enti preposti hanno evidenziato gravi lacune procedimentali da parte dell'amministrazione. In particolare, la Provincia di Chieti ha espresso un parere negativo per diversi motivi, tra questi quello per cui non ci sarebbe nella delibera l'esatta quantificazione e identificazione delle zone bianche che saranno oggetto di edificazione.

Stessa osservazione, con matrice ambientale, viene dall'Arta la quale afferma che per le aree interessate, che coinvolgono 135 mila metri quadrati, non è specificato in delibera il numero di abitanti potenzialmente insediabili.

Secondo l'Arta andava valutato il potenziale effetto di tale aumento della popolazione sulle matrici ambientali, con particolare attenzione alla capacità idraulica residua del sistema fognante e di quella depurativa degli impianti di trattamento, nonché gli impatti legati alla variante che incideranno sul traffico, sulla qualità dell'aria e sui rumori.

In sostanza si tratterebbe di una variante «necessaria ed urgente» ma con i sospetto di essere inadeguata e con «effetti potenzialmente deleteri per il territorio».

Le osservazioni però non sono bastate e questa mattina i consiglio comunale ha votato il documento con 11 voti favorevoli e 3 contrari.

La delibera della variante al Piano Regolatore ridetermina la destinazione urbanistica delle aree definite zone bianche. Si tratta di aree che il Piano Regolatore Generale stabilisce che siano soggette ad esproprio e destinate ad attività pubblica residua e della sua sistemazione.

Queste zone hanno la destinazione d'uso a pubblica utilità che decade ogni 5 anni e al momento della decadenza non sono edificabili, ma restano prive di regolamentazione urbanistica.

L'amministrazione Luciani nel 2012 ha avviato la procedura urbanistica per disciplinare la trasformazione di queste aree, che non prevede più l'esproprio, ma l'applicazione della perequazione urbanistica come consigliato anche dalla Provincia nel suo piano di coordinamento.

«Si dà in altre parole la possibilità ai proprietari», ha spiegato il sindaco «di edificare entro termini ben definiti a fronte della cessione al Comune del 65% dell'area di proprietà con possibilità di applicare un indice di utilizzazione territoriale fino a 0,30 mq. per mq. di superficie nel caso di cessione di area destinata a parcheggio, che deve, però, essere ceduta già infrastrutturata per tale servizio».

Il dibattito nell'assise comunale ha visto un lungo confronto tra il Sindaco Antonio Luciani e l'assessore all'Urbanistica Davide Campli con l'opposizione di Stefano Di Renzo e Livio Sarchese che si è detta contro l'operazione portata avanti dall'amministrazione.

«Il tessuto urbanistico di un territorio», ha detto l'assessore Campli, «è vitale, dinamico, mai statico, perchè deve evolversi con i bisogni e i mutamenti della società. E' soggetto a cambiamenti, perché è il Paese che si evolve e, quindi, la programmazione va attuata ed attualizzata, come è avvenuto con la delibera approvata nella seduta odierna».

«Io credo che l'approvazione di questa delibera meriti un applauso di tutti» ha commentato il primo cittadino Luciani.

«Sarebbe stato auspicabile uno studio urbanistico puntuale del territorio che avrebbe dovuto identificare i reali bisogni della città e non una delibera che consenta l'edificazione incontrollata delle aree bianche – ha concluso Di Renzo. Chiederò in Consiglio il ritiro della delibera per consentire le dovute correzioni; le sanzioni che inevitabilmente seguiranno dovrebbero essere poste a carico dei responsabili degli uffici dell'Ente e di quei politici che in diversi anni non sono stati in grado di gestire il problema con adeguata competenza».