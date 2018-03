Comune Avezzano, Fabiana Marianella nuovo assessore

AVEZZANO. Fabiana Marianella è il nuovo assessore del Comune di Avezzano. A Palazzo di città il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha ufficializzato le deleghe alle Politiche giovanili, creatività e innovazione, pari opportunità, Suap, commercio, industria e artigianato, tutela dei consumatori, fiere e mercati, pubbliche affissioni, rapporti con l'Europa.

«Con grande soddisfazione do il benvenuto al nuovo assessore - ha dichiarato - una giovane professionista che sono certa metterà al servizio della città le sue comprovate esperienze maturate in ambito nazionale e internazionale nella consulenza fiscale e aziendale». Commercialista, impegnata nell'associazionismo di promozione sociale con il Movimento Cristiano Lavoratori, Marianella commenta: «Un onore e una grande responsabilità a cui dedicherò il massimo impegno. Ringrazio il sindaco per la fiducia e la stima dimostrata non solo alla sottoscritta, ma anche verso Movimento Cristiano Lavoratori che lavora quotidianamente a contatto con i cittadini».

Il Movimento è impegnato, precisa l'assessore, sia a livello locale sia nazionale nelle politiche giovanili e in quelle europee nell'ambito del Dipartimento della formazione.

«Cercherò di inserirmi nel più breve tempo possibile per dare subito alla città risposte concrete».

All'assessore Roberto Verdecchia passano le deleghe a viabilità, aree verdi e arredo urbano.