Sulmona, il Tar fa entrare in consiglio comunale Elisabetta Bianchi

SULMONA. Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso di Elisabetta Bianchi che entra a far parte del consiglio comunale di Sulmona. La Bianchi si era rivolta al Tar dopo che la commissione mandamentale aveva proclamato per il seggio ottenuto dalla lista di Forza Italia, che appoggiava come candidato sindaco proprio la Bianchi, il primo eletto nella lista del partito di Berlusconi e non lei.

«Abbiamo accolto con letizia la notizia dell'accoglimento del ricorso», è stato il commento a caldo della Bianchi che nel procedimento amministrativo è stata assistita dall'avvocato Nino Ruscitti, «ora il Comune dovrà lavorare per predisporre al più presto il mio ingresso in consiglio comunale».

Elisabetta Bianchi prenderà il posto di Alessandro De Gennaro risultato il più votato, il quale ha annunciato di voler leggere il dispositivo del Tar per poi valutare l'eventuale controricorso al Consiglio di Stato.