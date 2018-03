Nuova Giunta Marinucci, assegnate le deleghe

SAN GIOVANIN TEATINO. Il Sindaco Luciano Marinucci ha assegnato lo scorso 26 settembre 2016 le deleghe agli assessori comunali (Decreto Sindacale n. 60).

Giorgio Di Clemente: Vice Sindaco, Gestione e manutenzione del Patrimonio Comunale, Manutenzione ed estendi menti di servizi e sottoservizi Urbani, Manutenzione e Sviluppo della rete idrica e fognaria, Sicurezza negli ambienti di lavoro, Attività produttive, Agricoltura, Turismo, Caccia , Pesca e Protezione Civile.

Chiacchiaretta Ezio: Urbanistica, Edilizia Privata, Assetto del Territorio, Programmi complessi, S.U.A.P., S.U.E., Personale, Cimiteri, Politiche del Lavoro, Sportello Sangiò Lavoro, Servizi Sociali, Politiche della Casa, Cooperative, Assistenza alla Povertà.

Maria Rosaria Elia: Tributi, Cultura, Associazioni, Commercio, Semplificazione Amministrativa, Informatizzazione dell’ Ente, Servizi Demografici, Manifestazioni Estive.

Massimiliano Bronzino Cesario: Programmazione ed Esecuzione Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica, Trasporti, Contenzioso, Mobilità, Polizia Municipale, Ambiente.

Ester De Nicola: Bilancio, Sanità, Attuazione del Programma, Partecipazione.

Ester De Nicola, già capogruppo della lista di maggioranza "Progetto Comune", subentra nell'esecutivo a Gabriella Federico che, alcune settimane fa, aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico.

«La mia Amministrazione si è sempre contraddistinta per la pluralità delle voci, che significa una varietà di punti di vista: è solo dall'incontro e dal dialogo tra questi che può nascere un modo nuovo ed efficace di amministrare; in tal senso i 5 anni passati e l'eclatante risultato elettorale ci confortano su questo modo di fare, che certamente garantisce democrazia nel senso più ampio del termine. - ha dichiarato il Sindaco Marinucci che poi spiega - E' in questo contesto che vanno interpretate anche le dimissioni di Gabriella Federico, che comunque tengo a ringraziare per l'ottimo lavoro svolto: con lei nessuno strappo, nessun dissapore, poichè le sue dimissioni erano state programmate proprio in virtù della "staffetta" di ruoli che da sempre contradistingue l'Amministrazione Marinucci. A conferma di ciò il fatto che rimanga in Consiglio a sostenere il nostro progetto. Il mio pensiero va ora ai nuovi incarichi e, in particolare, a Ester De Nicola che inizia il suo percorso con noi in modo attivo: siamo tutti al suo fianco - conclude Marinucci - certi che darà il massimo a favore di tutta San Giovanni Teatino».

La nomina della nuova Giunta comunale ha comportato una diversa composizione delle deleghe, ma anche consentito al Sindaco Luciano Marinucci di mantenere un impegno: coinvolgere i consiglieri comunali di "Progetto Comune" nell'attività amministrativa.

Il Sindaco ha pertanto assegnato incarichi per esaminare specifiche pratiche complesse.

Alessia Chiacchiaretta: Accoglienza e Legalità.

Giorgia Malandra: Sviluppo del Progetto “La Città dei bambini”.

Simona Cinosi: Sviluppo del Progetto “Il mondo degli adolescenti”, Pubblica Istruzione.

Efrem Martelli: Sport, Mercati e Impiantistica Sportiva.

Marco Cacciagrano: Società Partecipate ed in House Providing.

Prima uscita pubblica per nuova Giunta e consiglieri delegati nel consiglio comunale di giovedì 29 settembre alle ore 17.30.