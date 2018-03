“Svista” al Teatro Marrucino: pochi soldi, eventi tagliati

CHIETI. Il Movimento 5 Stelle di Chieti con il capogruppo Ottavio Argenio e la consigliera Manuela D'Arcangelo ha chiesto le immediate dimissioni dell'assessore al turismo e cultura del Comune di Chieti Antonio Viola «evidentemente inadeguato a svolgere il ruolo affidatogli» ed allo stesso modo e per le stesse ragioni ha proposto la sfiducia della presidente della Quinta Commissione consiliare Maura Micomonaco «accusata» di aver convocato la Commissione una sola volta in 13 mesi.

Ieri mattina, durante la Commissione chiamata a discutere del bilancio di previsione del Teatro Marrucino, l'Amministrazione Di Primio non è stata in grado di approvare il bilancio previsionale 2016 del Marrucino poiché «incongruo rispetto a quello del Comune per una differenza di ben 160.000 Euro», somma che il Comune avrebbe dovuto trasferire al Teatro.

A causa di questo mancato trasferimento, la Direzione del Teatro è stata costretta ad eliminare dal programma degli eventi, l'opera più importante poiché impossibilitata a sostenerne i costi.

«Il fatto è di assoluta gravità», dice Argenio, «non solo l'Amministrazione non riesce a programmare le sue attività istituzionali ma incide negativamente anche sulle capacità di programmazione altrui, costringendo anche il Teatro Marrucino, nel caso specifico, a seguire l'unica linea programmatica di questa Giunta: Tirare a campare…»

A questo fatto se ne unisce un altro ancor più grave -sempre secondo IL M5s- l'assenza ai lavori della Commissione dell'Assessore Viola, delegato alla cultura, che avrebbe dovuto prendere parte alla seduta sia per rispetto degli impegni istituzionali, sia al fine di chiarire le motivazioni che hanno comportato l'omessa contribuzione, da parte del Comune, dei 160.000 Euro e le intenzioni, sue e dell'Amministrazione, relativamente alla prosecuzione delle attività del Teatro Marrucino.

«Dopo la pessima figura registrata con lo slittamento e le residue incertezze sulla Settimana Mozartiana», attaccano i grillini, «questa Amministrazione ha dato l'ennesima dimostrazione alla cittadinanza di non saper programmare e di sottovalutare colpevolmente le risorse economiche rappresentate dal patrimonio culturale disponibile, di cui il Teatro Marrucino e la sua attività devono, necessariamente, rappresentare la punta di diamante. Se si pensa che la Quinta Commissione consiliare (Cultura, Tempo Libero, Sport e Turismo) è stata convocata dal suo Presidente, la Consigliera Maura Micomonaco, una sola volta nel corso di 13 mesi, ci si avvede di quanta poca considerazione viene riservata alla cultura da parte di chi governa la Città di Chieti. Lo Strumento consultivo del Consiglio comunale infatti avrebbe potuto essere la sede migliore per vagliare le proposte delle altre forze politiche e per costruire insieme il presente ed il futuro del Teatro Marrucino e più in generale della rinascita culturale della Città di Chieti attraverso la quale fondare la ripresa economica ed il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini».

Il MoVimento 5 Stelle chiede dunque le immediate dimissioni dell'Assessore Viola, evidentemente inadeguato a svolgere il ruolo affidatogli ed allo stesso modo e per le stesse ragioni, propone la sfiducia della Presidente della Quinta Commissione.







La Presidente della V Commissione, Consigliera Comunale, Maura Micomonaco ha replicato:

«Non è esatto affermare che sia Presidente di Commissione da 13 mesi – aggiunge la Consigliera Micomonaco – essendo stata nominata solo dallo scorso 10 marzo. In questi 5 mesi, ho convocato due Commissioni, del cui esito la stessa Consigliera Manuela D’Arcangelo, ha dichiarato di essere rimasta soddisfatta: la prima il 7 aprile 2016 sulla gestione degli impianti sportivi e sulla programmazione delle manifestazioni estive; la seconda il 12 maggio, quando sono state affrontate le tematiche inerenti l’utilizzo della pista di atletica allo Stadio Angelini e l’annullamento della richiesta dei canoni pregressi alle società utilizzatrici. Inoltre, desidero sottolineare che nessuno dei Consiglieri di opposizione, compresi i rappresentanti del M5Stelle, ha mai richiesto la convocazione di una Commissione congiunta “Cultura”/”Bilancio”, proposta che mi avrebbe trovata del tutto disponibile».