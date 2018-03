Il Comune di Pescara vuole togliere tutti i divieti di balneazione

PESCARA. ieri il Comune di Pescara ha provveduto a richiedere alla Regione Abruzzo la revoca del divieto di balneazione temporaneo per acque scarse nel punto di campionamento denominato via Galilei.



La ragione viene spiegata dal vice sindaco Enzo Del Vecchio che dice: «un risultato importante dopo che negli ultimi tempi le analisi svolte dall’Arta hanno fatto registrare valori di conformità per quello specifico punto. In questo senso siamo fiduciosi che alla prossima tornata di analisi, anche per il punto di campionamento di via Balilla possa ripetersi un dato di conformità che consentirebbe di avere la balneabilità su tutto il litorale cittadino. Questa situazione ha comunque determinato nel corso degli ultimi anni una condizione di criticità gestionale da parte dei concessionari degli stabilimenti balneari che fa registrare una diminuzione delle attività con conseguente ripercussione sull’economia delle aziende cittadine interessate. Per tale ragione, ho ritenuto di dover richiedere al Ministero delle Infrastrutture, alla Regione Abruzzo e all’Agenzia del Demanio di valutare l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 251 della legge n. 296 del 2006 che consente in tali situazioni di applicare una riduzione dei canoni concessori nella misura del 50 per cento».



Nei prossimi giorni con la Regione Abruzzo, il Comune incontrerà i responsabili del Ministero e Agenzia del Demanio.

COMUNE DI PESCARA Revoca divieto

RIDUZIONE CANONI Canoni