Elezioni Sulmona, sfida a 7 per la poltrona di sindaco

SULMONA. Sfida a 7 al Comune di Sulmona per un totale di ben 19 liste.

Per la ‘gerosolimiana’ Annamaria Casini scendono in campo ben 6 liste mentre sono 8 quelle che sosterranno il candidato del centrosinistra Bruno Di Masci.

Forza Italia, invece, sostiene Elisabetta Bianchi, Sel Domenico Capaldo, mentre Alberto Giandomenico è appoggiato dalla lista “Sovranità”.

Ci sono poi Alessandro Lucci con la lista Sbic e Simone Giovaruccio per il Movimento 5 Stelle.

«Siamo soddisfatti del lavoro di squadra svolto in questa prima fase da tutti i componenti della coalizione. Sono liste caratterizzate da straordinaria forza e qualità e da persone che rappresentano tutta la cittadinanza nelle diverse categorie. Abbiamo riunito persone dotate di esperienza, competenti, giovani, uomini e donne pronti a mettersi al servizio della cittadinanza» spiega Annamaria Casini. «Entriamo ora nel vivo della campagna elettorale continuando a lavorare tutti insieme come abbiamo fatto anche per le scelte programmatiche».

«Abbiamo svolto un lavoro importante in queste settimane per proporre ai cittadini elettori liste qualificate, largamente rappresentative di tutte le categorie della città di Sulmona, con ampia espressione anche dei cittadini delle frazioni, per questo siamo convinti che la città apprezzerà e premierà, con un consenso assai consistente, questo nostro sforzo» ha dichiarato invece il candidato sindaco Di Masci.

TUTTI I CANDIDATI

LE SEI LISTE PER ANNAMARIA CASINI

SULMONA AL CENTRO

Corsetti Alessandra, D'Abate Candida detta Candida, D'Antino Settevendemmie Antonella, Del Monaco Daniele, Di Rocco Franco , Faiella Federica, Fasciani Pierino, Ferroni Anna Maria , Giovannucci Giuseppina , Giuliani Antonello, Guglielmi Gabriele Paolo, La Civita Cristian, Pantaleo Alessandro, Saluppo Rena, Santilli Luigi, Sebastiani Rosanna

OBIETTIVO 2026

Amori Angelo, Caprioli Antonella, Casaccia Gianluca, D’Angelo Panfilo, Davini Giorgio, Di Lisio Antonella , Iannamorelli Carlo

La Civita Daniela, Lavalle Gianluca, Masciosci Giovanni, Porziella Maria, Presutti Marzia, Settevendemmie Fausto, Traficante Annunziata, Trinchini Nicola, Valente Antonio

ADESSO SULMONA

Baldassarre Daniele, Baldi Sebastiano, D'Amico Deborah, D'Angelo Corinna , Di Febbo Davide , Di Prata Alessandro , Di Tommaso Filiberto, La Porta Erica , Lepore Valentina , Leombruno Anna , Lotito Marco , Mandarino Angelina detta Angela , Pace Giacomo , Paolini Antonio, Ramunno Andrea, Vella Alessandra

AVANTI SULMONA

Paolo Alessandroni, Sara Arnese, Antonio Cinque, Giovanna Crescenzi, Francesca Davini, Katia Di Marzio, Mirabela Filip , Alfredo Meo, Angelo Pallozzi, Ketty Pescara, Maria Carmela Petrucci, Fabio Pingue , Maurizio Porziella , Mario Sinibaldi , Vincenzo Testa, Francesco Ventura

MOVIMENTO DEMOCRATICO

Santarelli Paolo, Salvati Roberta , Giannandrea Valerio , Chiavari Danila , Di Bacco Giuseppe , Di Cato Cristian , Ficorilli Tamara , Giammarco Massimo, Giampietro Rosetta Maria , Graziani Aldo , L’Erario Roberto , Liberatore Franco , Moroni Mariana , Pagliaroli Luigi Massimo Tulliani , Anna Cristina, Vallera Pina

ALLEANZA PER SULMONA

Iommi Maria Assunta detta Mariella, D’Angelo Salvatore, Antonini Sharon, Cortese Sergio, Del Monte Marco, Di Censo Roberta, Di Folco William, Frattolillo Alfredo Antonio, Gigante Alessandra, Liberatore Guerino detto “Rino”, Musella Leonardo, Ortenzi Olindo, Tirabassi Mauro , Traficante Chiara, Tunno Gabriella, Ventresca Giuseppe

LE 8 LISTE PER DI MASCI

LISTA "BRUNO DI MASCI SINDACO"

Fabio Ranalli, Simone Tirimacco, Lorena Colantoni, Luigi Di Cesare, Cinzia Cinotti, Claudia Pietrosanti, Claudia Fauci, Marina Bianco, Francesco Lastra, Cristian Marinucci, Federica Di Marcantonio, Alessandro Di Lorenzo, Enzo D'Angelo, Cesare Capodicasa, Massimo Pacella, Roberto Limarella.

LISTA "LA SULMONA CHE VOGLIAMO"

Luciano Marinucci, Laura Pecilli, Gianluca Petrella, Antonio Di Rienzo, Francesca De Luca, Antonio De Vincentis. Teodoro Marini, Roberto Spinosa, Sergio Dante, Luca Favilla, Pasquale Pezzella, Valentina Di Benedetto, Arianna Di Cioccio, Stefania Di Lollo, Simona Leombruni, Roberto Persia.



LISTA "SULMONA CITTA' TERRITORIO"

Giovanni Salutari, Luciano Angelone, Paolo Antomarchi, Gianna Bagnarelli, Jimmy Del Forno, Fabrizio Del Monte, Giuseppe Di Cosmo, Stefano Franzese, Roberto La Civita, Tamara La Civita, Rita Mura, Domenico Rosato, Francesca Savino, Francesca Santavenere, Alessandro Sciullo, Marianna Villa.



LISTA "SULMONA VIVA"

Guerino Mangiarelli, Francesco Perrotta, Ramona Ninu, Arianna Giampaolo, Francesca Cicone, Adriana Cafarelli, Davide Donatelli, Nicolina Formisano, Marianna Zarrelli, Sandra Presutti, Sonia Murgo, Federica Greco, Sandro Del Monaco, Ottavio Panetta, Celso Ciamacco, Maria Sequino.

LISTA "IL POPOLO DI SULMONA"

Enea Di Ianni, Ada Di Ianni, Bruno Barbati, Maura Bizzotto, Domenico Diano, Ugo Evangelista, Giulia Egle Gasbarro, Paola Giammarco, Fabrizio Lucci, Luca Pezzi, Loris Ramicone, Chiara Ruffini, Francesco Scardaoni, Silvana Sciore, Mauro Sciullo, Teresa Tavani.



LISTA "SULMONA OLTRE I PONTI"

Brahim Shoshi, Lucrezia Colella, Letizia Cascianelli, Girolamo Botta, Antonio Di Rocco, Walter De Sanctis, Dayana Ferretti, Angelo Domenico Grossi, Francesco Innocenti, Danilo Ranieri, Maria Francesca Galasso, Annalisa Riccitelli, Donatella Ventura, Cristina Del Forno, Angela Carbone, Concettina Romano.

LISTA "FORZA SULMONA"

Donato Di Cesare, Denise Adamelli, Adalgisa detta Gisella Cesaroni, Pierfrancesco Giammarco, Martina Giovannucci, Antonietta La Porta, Fabio Latini, Mattia Marinucci, Franco Marzuolo, Maurizio Paolantonio, Gianluca Polverino, Franco Ruggiero, Paolo Salutari, Barbara Saraceno, Michele Savese, Agata Raffaella Pasquale.

LISTA "UDC SULMONA"

Eligio Gentile Bevilacqua, Roberto Di Pardo, Daniela Aversa, Veronica Di Natale, Fiorella Fontana, Lucia Morabito, Clara Tirone, Katiuscia Trio, Mihaita Iulian Albu, Fabrizio Cantelmi, Giovanni Cocco, Nazareno Colasante, Marco Consalvo, Giulio Incani, Anselmo Orfanelli, Claudio Perrotta.

LISTE PER BIANCHI SINDACO

LISTA FORZA ITALIA : Alessandro Di Gennaro; Costantino Colonico; Benedetta Daniele; Terenzio D’Arcangelo; Anna Maria De Carlo ; Alessandro Felici; Antonio Menchinelli; Lucia Paravano ; Tonio Pellegrini; Donatella Pendenza; Luana Piccoli ;Danilo Radogna ; Angela Scarpone; Domenico Silla;Gianni Spinosa;Francesco Veneto.

DI DOMENICO CAPALDO SINDACO

LISTA SEL CON DOMENICO CAPALDO SINDACO: Nicola D’Alessandro; Panfilo Angelone; Michael Aru; Francesca Biancone, Cesira Colabianchi; Claudia Colangelo; Salvatore Di Cesare; Amedeo Di Stefano ; Silverio Gatta, Giovanni Pizzocchia, Antonio Ricci; Giulia Santilli.

LISTE A SOSTEGNO DI ALBERTO GIANDOMENICO

LISTA SOVRANITA’ CON ALBERTO GIANDOMENICO SINDACO: Nunzio Giovannelli ; Giovanni Bartolucci ; Adelmo Ramunno; Massimo Federico ; Valeria De Panfilis; Dora Di Rocco; Claudio Fontana ; Cinzia La Vella; Donato Biffi ; Jacopo Gasbarro ; Mauro Santucci , Stefano Esposito; Pasquale Pagliafora ; Claudia Pagliariccio, Virgilia Crescenzi, Annalisa Sciuba.

LISTE A SOSTEGNO DI ALESSANDRO LUCCI

LISTA SBIC CON ALESSANDRO LUCCI SINDACO: Catia Di Nisio; Lola Di Stefano; Daniela Fritella; Cristian Sardellone; Valentina Lucci; Veronica Pacella: Paola Salvatore ; Pietro Maria Begattini ; Silvio Chiaverini ; Andrea De Rosa; Maurizio Balassone ; Pasquale Oddi; Savino Monterisi; Massimo Ciccone, Jacopo Massaro; Alessandro Natale