Indennizzo clienti banche fallite: 4 mesi di tempo e proteste infinite

ROMA. Gli obbligazionisti delle 4 banche avranno 4 mesi di tempo dalla conversione definitiva del nuovo decreto banche per presentare al Fondo di solidarietà la domanda per accedere all'indennizzo automatico (forfettario per un massimo dell'80% dell'investimento).

Lo prevede il testo definitivo del provvedimento, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi. Al più tardi a inizio luglio se le Camere impiegheranno tutti i 60 giorni per convertire il decreto, si potranno avanzare le richieste di ristoro automatico e il Fondo di solidarietà dovrà verificare la documentazione e procedere alla liquidazione dell'indennizzo «entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta».

Già da settembre, quindi, potranno iniziare ad essere erogati i primi rimborsi ai risparmiatori delle vecchie Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti. Chi non risponde ai requisiti per il ristoro automatico potrà accedere alle risorse del Fondo di solidarietà ma solo con esito positivo della procedura arbitrale. Chi chiede l'automatismo non potrà poi andare anche dall'arbitro.

RIMBORSO AUTOMATICO MA…

Al rimborso automatico potranno accedere solo gli investitori che hanno acquistato le obbligazioni subordinate «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi».

E' un ulteriore paletto previsto dal nuovo decreto banche, oltre ai 35mila euro di reddito o un massimo di 100mila euro di patrimonio mobiliare, per gli indennizzi agli oltre 10mila risparmiatori di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti. E' escluso dalla via semplificata, viene spiegato, sia chi abbia acquistato i titoli sul mercato secondario sia chi si sia servito di un intermediario, come broker o altre banche.

In sintesi

- RIMBORSO AUTOMATICO, MA CON PALETTI: è la via cui potrà ricorrere chi ha un reddito lordo sotto i 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro (nel quale vanno calcolato anche il corrispettivo pagato per le obbligazioni subordinate, al netto delle spese per l'acquisto).

- OBBLIGAZIONISTI COINVOLTI: secondo le prime stime dovrebbero essere all'incirca 5.000 i risparmiatori che avranno diritto ai rimborsi automatici. Oltre ai parametri di reddito/investimento sono da escludere, infatti i circa 1.900 clienti retail di altre banche che hanno in portafoglio bond azzerati delle 4 banche (i clienti di queste ultime che hanno obbligazioni subordinate sono invece 10.559) ma anche chi abbia acquistato i titoli attraverso broker o sul mercato secondario.

- FORFAIT ALL'80%, SCONTATE SPESE E 'GUADAGNI': l'investitore che risponde ai requisiti potrà rivedere l'80% del suo patrimonio azzerato 'iniziale'. Verrà considerato infatti il corrispettivo pagato al netto delle spese per l'acquisto ma anche al netto della differenza tra il rendimento dei bond alla data di sottoscrizione e il rendimento dei titoli di Stato alla stessa data, considerando anche "gli anni e frazioni di anno" in cui sono state detenute le obbligazioni.

- 4 MESI PER FARE DOMANDA, MASSIMO 2 PER RIMBORSO: chi risponde ai requisiti avrà 4 mesi dalla data di conversione del decreto (che va approvato in via de+-finitiva entro il 2 luglio) per presentare la domanda al Fondo Interbancario, che gestisce il Fondo di solidarietà. Il Fondo dovrà verificare i documenti (compreso il contratto di acquisto dei bond) e liquidare il rimborso entro 60 giorni dalla richiesta.

- RISORSE DA FONDO INTERBANCARIO, MA NON RAZIONATE: salta il limite a 100 milioni del Fondo di solidarietà, istituito ad hoc per i rimborsi con la legge di Stabilità. Le risorse, garantite dal Fondo interbancario di tutela dei depositi sarà infatti alimentato "sulla base delle esigenze finanziarie" dell'esito delle procedure automatiche ma anche degli arbitrati.

- CHI ACCEDE ALL'ARBITRATO: il rimborso forfettario può scattare per tutti quelli che hanno acquistato obbligazioni entro il 12 giugno 2014 (data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Ue della direttiva Brrd). Restano fuori sicuramente "158 persone che hanno acquistato sul mercato elettronico secondario a prezzi scontati" dopo quella data, come ha specificato il premier Matteo Renzi. Questi ultimi, insieme a tutti quelli che non rispondono ai criteri per il percorso automatico, potranno rivolgersi all'arbitro, che sarà istituito (all'Anac) secondo le indicazioni già previste con la legge di Stabilità (un dpcm per l'istituzione e un dpcm con i criteri per la valutazione 'caso per caso', da emanarsi non più entro 90 giorni, scadenza ampiamente superata, ma entro 180 giorni, quindi entro giugno). Chi chiede la procedura automatica non può attivare anche quella arbitrale, salvo nel caso in cui possieda anche bond acquistati dopo il 12 giugno 2014.

LE PROTESTE DEI CONSUMATORI

Il «beffardo» decreto del governo per i rimborsi agli obbligazionisti delle 4 banche «impone agli espropriati tutta una serie di documenti ed adempimenti assurdi, da presentare al Fondo di solidarietà entro 4 mesi, pena la decadenza».

Una «follia» secondo l'Adusbef, mentre l'Unione Consumatori denuncia la «roulette russa a danno dei risparmiatori» visto che arbitrato e rimborso automatico sono due vie alternative, e bisogna scegliere o l'una o l'altra.

«E' una pressione inaccettabile per il consumatore, che viene costretto a rinunciare ai suoi diritti, se accetta la via del rimborso automatico. Un dilemma del prigioniero intollerabile - dice il segretario dell'Unc Massimiliano Dona - che costringe il risparmiatore a dover scegliere tra accettare meno del dovuto, l'80%, se vuole certezza del risarcimento oppure giocare alla roulette russa dell'arbitrato».

«Oltre ad aver subito una vera e propria truffa con l'esproprio criminale del risparmio, costato sudore e sacrifici, il governo - aggiunge il presidente di Adusbef Elio Lannutti - impone ulteriori ed umilianti gironi infernali a quel 6% dei risparmiatori su 130.000 che potrebbero essere indennizzati, per acquisire documenti che le banche hanno già da tempo nelle custodie titoli, che potrebbero essere perfino soggetti (su questo il decreto non dice nulla), a versamento di commissioni. Complimenti ad un governo, che invece di tutelare il risparmio, difende gli interessi delle banche, umiliando, vessando e beffando i risparmiatori, colpevoli di essersi sacrificati».

IL TESTO INTEGRALE