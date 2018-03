Impianto rifiuti pericolosi Avezzano, «il Comune sapeva dal 2009»

AVEZZANO. «Ancora una volta dobbiamo rilevare come l’Amministrazione Di Pangrazio si dimostri tutt’altro che capace nel tutelare i cittadini di Avezzano, fino ad arrivare a mentire per coprire le proprie mancanze». Così il M5S Avezzano interviene sulla vicenda dell’impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti che dovrà sorgere presso il Nucleo industriale, recentemente autorizzato dalla Regione Abruzzo con il silenzio del Comune. L’Autorizzazione rilasciata lo scorso 30 marzo, infatti, permetterà alla SA.STE. S.r.l. di trattare fino a 20.135 tonnellate fra rifiuti pericolosi e speciali, fra i quali vengono indicate: 1650 t di rifiuti chimici, 1050 t di rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione ivi incluso terreno proveniente da siti contaminati, 3.475 t di rifiuti sanitari tra i quali 2.000 t di rifiuti a rischio infettivo.

Il comportamento assunto dall’Amministrazione Di Pangrazio in questa vicenda «non risulta essere puntuale e trasparente», come sottolinea lo stesso Giorgio Fedele a nome del gruppo 5 Stelle di Avezzano.

«Il sindaco Di Pangrazio ha rinunciato a tutelare gli interessi e la salute dei cittadini. Pur essendo stato convocato alla Conferenza di Servizi che ha concesso l’autorizzazione, ha scelto di non partecipare ignorando, in aggiunta, l’ulteriore termine concesso dalla Regione per il deposito delle osservazioni. Ciò che è ancor più grave – prosegue Fedele – sono le affermazioni rilasciate in questi giorni da parte dell’assessore Verdecchia, tese a nascondere la verità, con l’evidente scopo di voler sottrarre l’attuale Giunta dalle proprie responsabilità. Questo è un comportamento gravissimo, che va condannato fermamente e che ben rappresenta il modo di fare politica dell’attuale Amministrazione Di Pangrazio. Alla fine chi ne subisce le conseguenze sono i cittadini, danneggiati e raggirati, che dovranno fare i conti con questa nuovo regalo del Governo Regionale».

I documenti in possesso del M5S Avezzano smentiscono quanto affermato dall’Assessore Verdecchia, secondo il quale il Comune non sarebbe stato coinvolto dalla Regione nel procedimento autorizzativo.

«Il Comune di Avezzano è a conoscenza del progetto dal luglio 2009, anno della richiesta avanzata dalla SA.STE. S.r.l. Lo stesso Sindaco Di Pangrazio è stato sollecitato dalla Regione a prendere posizione, prima a maggio 2015, e poi a luglio dello stesso anno. A questo punto – sottolinea Fedele – i cittadini devo chiedersi se il ricorso che il Comune ha intenzione di proporre è basato su motivi fondati o se è l’ennesimo tentativo di salvare la faccia, con ulteriore danno a carico della collettività».

alla luce dei comportamenti assunti dall’Amministrazione, il M5S Avezzano chiede pubblicamente al sindaco di rendere note, con ampio anticipo, le soluzioni che si intendono adottare per tutelare gli interessi collettivi, affinché possano essere valutate. «Ci aspettiamo che il sindaco si assuma le sue responsabilità e spieghi a tutta la cittadinanza perché ha scelto di non opporsi quando era il momento. La preoccupazione che sia ormai tardi per intervenire è concreta. Risulta sempre più evidente – conclude Fedele – qual è la visione che il Presidente D’Alfonso ha della Marsica, ovvero una grande discarica dove trattare e incenerire i rifiuti, mentre la politica locale si nasconde dietro un dito».