Elezioni Francavilla, il sindaco Luciani mina la tranquillità di Sel

FRANCAVILLA AL MARE. La conferma è arrivata qualche giorno fa proprio dalla pagina del blog del primo cittadino Antonio Luciani, in piena campagna elettorale per tentare la rielezione.

Tra i partiti che appoggeranno la sua corsa oltre al Pd, alle liste Francavilla con Luciani, Francavilla Unita e Valori in Comune ci sarà anche Sinistra Ecologia e Libertà.

Ma non tutto il partito pare essere d’accordo. O meglio, una parte non sa chi abbia preso questa decisione, quali sono i punti in comune con Luciani, i progetti futuri.

«Non c’è stata nessuna assemblea degli iscritti dove si è approvata la composizione delle liste per le elezioni comunali e le alleanze politico-elettorali, così come prevede il regolamento», fa notare Antonio Paolucci, che insieme ad altri 30 iscritti ha chiesto un’assemblea urgente per discutere dell’argomento e trovare una soluzione.

Fino ad oggi, fa notare Paolucci, l' assemblea del Circolo di Francavilla è stata convocata una sola volta, il 23 gennaio scorso per l'elezione del coordinatore: «all’ordine del giorno», assicura Paolucci, «non risultavano argomenti quali alleanze politico-elettorali o composizione delle liste, ed è certo che in quella sede tali argomenti non sono stati né discussi né deliberati».

Dunque chi ha deciso? Dove? Come? Quando?

«Chiediamo in base a quale deliberazione assembleare il sindaco Luciani annovera il nostro partito Sinistra Ecologia e Libertà tra le formazioni che lo sosterranno?», continua Paolucci. «Gli iscritti al Circolo non possono essere esclusi da decisioni che devono essere obbligatoriamente discusse ed approvate in sede assembleare. Infine avendo ricevuto una lettera di diffida, da parte di un legale incaricato dal compagno De Lutiis, per aver infranto le regole e lo Statuto, invochiamo lo stesso rispetto di regole e statuto, chiedendo la giusta convocazione dell’assemblea degli iscritti al Circolo per discutere delle prossime elezioni comunali e dell'eventuale accordo con i candidati sindaci».

Se questo non dovesse accadere ai sensi di regolamenti e statuto i 30 iscritti la convocheranno personalmente: «siamo ancora in attesa dei verbali dell’assemblea del 23 gennaio, più volte richiesti, ai sensi dell’Art. 1 comma 4 e dell'Art. 2 comma 2 dello statuto del partito per verificare la correttezza dello svolgimento e dell’ esistenza del numero legale nelle varie fasi della stessa e al momento delle deliberazioni».