Giulianova, edificazione Piazza Dalla Chiesa. Mastromauro: «dialogo per salvaguardare collina»

GIULIANOVA. Il sindaco Francesco Mastromauro giudica proficuo l'incontro che ha fissato in Comune nel tardo pomeriggio di mercoledì con l'imprenditore Giuseppe Marozzi.

«Ci siamo riuniti attorno al tavolo – dichiara il sindaco – con spirito di condivisione per trovare una soluzione con il privato in grado di salvaguardare l'interesse pubblico. Credo sia noto quali sono i termini della questione. Giuseppe Marozzi è proprietario di un'area posta nel lato ovest di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, ai piedi della collina, a cui il Piano regolatore ha riconosciuto capacità edificatoria. Nostro obiettivo è quello di scongiurare l'impatto che si avrebbe nei confronti della collina, preservandone dunque la visuale, con l'edificazione delle palazzine che pure Marozzi ha titolo per realizzare. La nostra proposta consiste nell'attenuare la capacità edificatoria in quell'area trasferendo i volumi previsti in altre porzioni di terreno presenti nella E 2 turistica, per intenderci in zona Costa Verde, e a Colleranesco. Abbiamo insomma deciso di partire dall'emendamento all'osservazione 27 votata nella seduta di Consiglio del dicembre 2009, data a partire dalla quale la mia amministrazione ha dato avvio alla fitta interlocuzione con Marozzi, e dal successivo ordine del giorno, proposto dal Cittadino Governante, e votato all'unanimità. Su questa proposta l'imprenditore ha dato la disponibilità al dialogo, e questo è di già un segnale positivo. Credo che finalmente si sia inaugurata una nuova fase. E ringrazio, oltre a Giuseppe Marozzi, tutti coloro che hanno preso parte e dato il loro contributo alla riunione di ieri che non posso che giudicare proficuo».



Di clima sereno parla anche l'assessore Ruffini. «Sembrava in effetti che non vi fosse più spazio per il dialogo e invece così non è. Facendo seguito alla riunione di ieri, come da mandato ricevuto dai consiglieri comunali presenti alla riunione, i nostri uffici si sono messi già al lavoro, insieme con i tecnici del privato, per trovare soluzioni in grado di salvaguardare l'interesse pubblico contemperando i legittimi interessi di Marozzi. Il risultato di questa proposta tecnica verrà quindi sottoposta all'attenzione di tutte le forze politiche, beninteso di maggioranza e di minoranza, affinché si decida congiuntamente».