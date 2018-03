Parcheggio ospedale Teramo, Pd: «milioni pubblici per un'opera incompleta di un privato»

TERAMO. Si cerca un accordo tra la società Parking spa che gestisce il parcheggio multipiano dell’ospedale Mazzini di Teramo e la Asl.

L’azienda sanitaria vuole ritornare in possesso dell’opera, e l’accordo complessivo sul prezzo della riconsegna (o meglio del rimborso dei lavori svolti) non si trova.

I tre milioni offerti non bastano alla Parking che ne vuole otto.

Intanto il Pd lancia l’allarme e ricorda che già nove anni fa aveva posto l’attenzione su alcune questioni relative alla realizzazione del parcheggio, come la tipologia, completamente fuori terra e di enorme impatto visivo, e la mancata condivisione con la città.

Il parcheggio è stato realizzato con lo strumento del project financing con il conseguente obbligo da parte del privato di realizzarlo completamente (e non in parte com’è allo stato attuale), e a gestirlo per diversi anni, ricavandone i profitti che lo stesso aveva stimato attraverso un proprio piano finanziario. Su questo importante argomento il gruppo consiliare del Partito Democratico di Teramo pone una lunga serie di interrogativi: perchè la Asl di Teramo deve acquisire un parcheggio di un privato, incompleto, e pagandolo milioni di euro di soldi pubblici? E' obbligata a farlo oppure è una libera scelta? Se è una libera scelta, chi l'ha fatta? Se è obbligata a farlo, in base a cosa lo è? Cosa prevede la convenzione firmata all'approvazione del project financing? Quali sono gli obblighi del privato? Quali sono gli obblighi della Asl? Per quale ragione c'è di mezzo il Tribunale di Teramo? E' una priorità della Asl "acquistare" un parcheggio di un privato, oppure ci sono altre priorità, come la ristrutturazione di interi reparti? Quale sarà lo sorte degli operatori economici sgombrati dal vecchio piazzale e posteggiati in altro luogo?

Il Partito Democratico avanzerà questi interrogativi al sindaco di Teramo nel consiglio comunale di giovedì prossimo e coinvolgerà successivamente anche il livello provinciale con un apposito ordine del giorno presentato dal consigliere provinciale Maurizio Verna martedì 19 gennaio.